Palu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.Palu Kaymakamı Tayfun Deli, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolundan 20'sini ulaşıma açtıklarını ifade eden Deli, bu köylerde rahatsızlanan 4 kişinin ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldığını belirtti
Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Elazığ'ın Palu ilçesinde köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.
Palu Kaymakamı Tayfun Deli, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolundan 20'sini ulaşıma açtıklarını ifade eden Deli, bu köylerde rahatsızlanan 4 kişinin ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldığını belirtti