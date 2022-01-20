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https://tr.sputniknews.com/20220120/paluda-kar-kalinligi-2-metreye-ulasti-1052955550.html
Palu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
Palu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Elazığ'ın Palu ilçesinde köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
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elazığ
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Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.Palu Kaymakamı Tayfun Deli, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolundan 20'sini ulaşıma açtıklarını ifade eden Deli, bu köylerde rahatsızlanan 4 kişinin ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldığını belirtti
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elazığ, kar, palu

Palu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

22:14 20.01.2022
© AAElazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.
Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Elazığ'ın Palu ilçesinde köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.
Palu Kaymakamı Tayfun Deli, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolundan 20'sini ulaşıma açtıklarını ifade eden Deli, bu köylerde rahatsızlanan 4 kişinin ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldığını belirtti
© AAElazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.
Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
Elazığ'ın Palu ilçesinde kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor.
© AA
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