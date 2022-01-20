https://tr.sputniknews.com/20220120/pankartin-bagli-oldugu-tasin-basina-dustugu-kadin-hayatini-kaybetti-1052916011.html

Pankartın bağlı olduğu taşın, başına düştüğü kadın hayatını kaybetti

Pankartın bağlı olduğu taşın, başına düştüğü kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde Nurhayat Altınkaya, caddede yürüdüğü sırada 3 katlı binanın terasına asılan pankart ipinin bağlı bulunduğu taşın başına düşmesi... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T00:32+0300

2022-01-20T00:32+0300

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türkiye

mersin

kadın

pankart

öldü

taş

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Evine doğru yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın başına, iddiaya göre, önceki gün ilçede yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına bağlanan pankartın bağlı olduğu taş düştü. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ağır yaralan Altınkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 55 yaşındaki Nurhayat Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, pankart ise bulunduğu yerden indirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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mersin, kadın, pankart, öldü, taş