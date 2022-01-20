https://tr.sputniknews.com/20220120/patlayan-borudan-fiskiran-su-buz-dagi-olusturdu-1052946054.html

Patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu

Patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu

Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk sebebiyle patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu. Apartman boyuna yaklaşan buz kütlesi ilgi çekti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:41+0300

2022-01-20T16:41+0300

2022-01-20T16:41+0300

türkiye

fotoğraf

kar yağışı

muş

kar

malazgirt

buz dağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052945890_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_b710cf286e418318026377e19ec07d60.jpg

Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Mahallesi 15 Evler mevkisinde içme suyu şebekesi patladı. Şebekeden fışkıran su, sıfırın altında 23 derecede donarak buz dağına dönüştü. Şebekenin patladığı yerin hemen yanındaki ağacı da saran buz kütlesi halkın ilgisini çekti.Mahalle halkından Yağmur Eşin, "Burada aslında gördüğünüz su boru hattı. Bu su boru hattı patlayarak bir şelale görüntüsü oluşturdu. Boru hattından fışkıran sular donarak buz dağını oluşturdu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kardan-2-metreden-uzun-kobra-yilani-yaptilar-1052933912.html

türkiye

muş

malazgirt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotoğraf, kar yağışı, muş, kar, malazgirt, buz dağı