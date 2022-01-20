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Patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu
Patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu
Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk sebebiyle patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu. Apartman boyuna yaklaşan buz kütlesi ilgi çekti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:41+0300
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muş
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buz dağı
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Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Mahallesi 15 Evler mevkisinde içme suyu şebekesi patladı. Şebekeden fışkıran su, sıfırın altında 23 derecede donarak buz dağına dönüştü. Şebekenin patladığı yerin hemen yanındaki ağacı da saran buz kütlesi halkın ilgisini çekti.Mahalle halkından Yağmur Eşin, "Burada aslında gördüğünüz su boru hattı. Bu su boru hattı patlayarak bir şelale görüntüsü oluşturdu. Boru hattından fışkıran sular donarak buz dağını oluşturdu" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kardan-2-metreden-uzun-kobra-yilani-yaptilar-1052933912.html
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fotoğraf, kar yağışı, muş, kar, malazgirt, buz dağı

Patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu

16:41 20.01.2022
© DHAPatlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu
Patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk sebebiyle patlayan borudan fışkıran su 'buz dağı' oluşturdu. Apartman boyuna yaklaşan buz kütlesi ilgi çekti.
Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Mahallesi 15 Evler mevkisinde içme suyu şebekesi patladı. Şebekeden fışkıran su, sıfırın altında 23 derecede donarak buz dağına dönüştü. Şebekenin patladığı yerin hemen yanındaki ağacı da saran buz kütlesi halkın ilgisini çekti.
Mahalle halkından Yağmur Eşin, "Burada aslında gördüğünüz su boru hattı. Bu su boru hattı patlayarak bir şelale görüntüsü oluşturdu. Boru hattından fışkıran sular donarak buz dağını oluşturdu" dedi.
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