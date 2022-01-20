https://tr.sputniknews.com/20220120/peskov-rus-bankalarina-dolar-yasagi-aciklamalari-kievi-ic-savas-baslatmaya-itebilir-1052938589.html

Peskov: Rus bankalarına 'dolar yasağı' açıklamaları, Kiev'i iç savaş başlatmaya itebilir

Peskov: Rus bankalarına 'dolar yasağı' açıklamaları, Kiev'i iç savaş başlatmaya itebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde Rus bankalarına karşı önlem alınacağına dair açıklamaların Ukraynalı siyasetçileri... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T14:17+0300

2022-01-20T14:17+0300

2022-01-20T14:22+0300

dmitriy peskov

dünya

vladimir putin

ukrayna

joe biden

dolar

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Peskov, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ukrayna'nın işgali durumunda Rus bankaları dolarla işlem yapamayacak" açıklamasını değerlendirdi.Peskov, "Tüm bu açıklamalar, durumun istikrarsızlaşmasına yol açaabilir. Bunlar, üstü örtülü olarak ülkede yeniden iç savaş başlatmaya karar verebilecek ve Donbass'ın sorunlarını güç metoduyla çözmeye çalışabilecek olan Ukrayna yönetimindeki bazı temsilcilerinde tamamen yanlış umutlara ilham verebilir. Bundan dolayı endişeliyiz" dedi.Bu tür açıklamalarla en az son bir aydır sürekli olarak karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Peskov, bunun Avrupa'daki gerilimin azalmasına hiçbir şekilde katkı sunmayacağını vurguladı.'ABD'nin mesajı, Moskova için ilkesel önem taşıyan konuları kapsamıyor'ABD ve NATO'nun Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri bağlamında Ukrayna meselesini Rusya'yla istişare etmeye hazır olduğu mesajını verdiğini ancak bunun Moskova için ilkesel önem taşıyan konuları kapsamadığını kaydeden Peskov, "Özellikle, Ukrayna'nın kısa vadede NATO'ya alınmaması, onun orta vadede üyeliğe kabul edilmeyeceğinin reddi olduğu anlamına gelmez. Uluslararası ilişkilerin gelişim diyalektiği açısından orta vadeli perspektif ise bir andır. Dolayısıyla tüm bunların netleştirilmesi, en önemlisi de, bu soruların yanıtlarını birkaç gün içinde almayı umduğumuz belgelerden öğrenmemiz" ifadelerini kullandı.'Putin ve Biden yeniden görüşebilir'Peskov, Washington'dan yazılı yanıt alındıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yeni bir telefon görüşmesi ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.Peskov, "İki liderin yeni görüşme yapma ihtimalini dışlamıyoruz. Her halükarda bundan yalnızca memnuniyet duyulabileceğini düşünüyoruz. Bu, her iki ülkenin de yararına" diye ekledi."Ukrayna'yı işgal edip etmemek Rusya'ya bağlı. Ancak Ukrayna'ya küçük bir müdahale olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir. Ancak sınıra yığdıkları askerlerin kapasitesi kadar büyük bir işe girişirlerse bu Rusya için felaket olur. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'ya hasar verecek ciddi adımlar atmaya hazırız. Bildiğiniz gibi NATO müttefiklerimize de destek veririz" diyen Joe Biden, "Ukrayna'nın işgali durumunda Rus bankaları dolarla işlem yapamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/biden-putin-ukraynada-isler-kizisirsa-uygulanacak-yaptirimlari-daha-gormedi-1052916395.html

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