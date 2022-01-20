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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu olacak
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu olacak
Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın taburcu olacağını söyleyerek "Doku eksiklikleri... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T07:14+0300
2022-01-20T07:15+0300
türkiye
saldırı
pitbull
taburcu
asiye ateş
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Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.İki operasyon geçiren Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş hastane odasında yanında bulunarak destek oluyor. Moralinin iyi olduğu, kendisinin yemek yiyebildiği belirtilen Asiye'ye yapılan ameliyatların başarılı geçtiği öğrenildi.Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini ifade etti.Başka operasyonlar da yapılacakAsiye'nin erken süreçteki ameliyatlarının tamamlandığını, kendisini bir süre takip edeceklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:"Bizim açımızdan doku eksiklikleri tamamlandı, sinirle ilgili ameliyatları yapıldı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız. Kulak burun boğaz servisinin, kulağıyla ilgili akut denemeleri tamamlandıysa bu erken dönemde dinlendirmeye gönderebiliriz. Şu an gayet iyi, toparlıyor. Başka operasyonlar da yapacağız."OlayGaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220115/otizmli-gencin-kopegini-pitbull-zannederek-silahla-vurdu-1052766152.html
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saldırı, pitbull, taburcu, asiye ateş

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu olacak

07:14 20.01.2022 (güncellendi: 07:15 20.01.2022)
© AAAsiye Ateş
Asiye Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın taburcu olacağını söyleyerek "Doku eksiklikleri tamamlandı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız" açıklamasını yaptı.
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.
İki operasyon geçiren Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş hastane odasında yanında bulunarak destek oluyor. Moralinin iyi olduğu, kendisinin yemek yiyebildiği belirtilen Asiye'ye yapılan ameliyatların başarılı geçtiği öğrenildi.
Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini ifade etti.

Başka operasyonlar da yapılacak

Asiye'nin erken süreçteki ameliyatlarının tamamlandığını, kendisini bir süre takip edeceklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:
"Bizim açımızdan doku eksiklikleri tamamlandı, sinirle ilgili ameliyatları yapıldı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız. Kulak burun boğaz servisinin, kulağıyla ilgili akut denemeleri tamamlandıysa bu erken dönemde dinlendirmeye gönderebiliriz. Şu an gayet iyi, toparlıyor. Başka operasyonlar da yapacağız."

Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.
Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.
Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
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