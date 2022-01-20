https://tr.sputniknews.com/20220120/porosenkonun-tutuklanmasi-yonundeki-talebi-reddeden-mahkeme-pasaportuna-el-koydu-1052915459.html
Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme, pasaportuna el koydu
Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme, pasaportuna el koydu
Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddetti ve pasaportuna tedbiren el... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T00:11+0300
2022-01-20T00:11+0300
2022-01-20T00:12+0300
dünya
ukrayna
pyotr poroşenko
duruşma
vatana ihanet
vladimir zelenskiy
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Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanan eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun davası Kiev'de görüldü.Kiev'deki Peçersk Bölge Mahkemesi, savcılığın 1 milyar grivna (yaklaşık 480 milyon TL) kefalet veya tutuklu yargılanma talebini reddederek önleyici tedbir kapsamında kişisel kısıtlama getirip Poroşenko'nun pasaportunu teslim etmesine hükmetti.Poroşenko, mahkeme salonunda yanındakilerle birlikte Ukrayna marşını söyledi.'Zelenskiy'in çılgın senaryosu henüz sona ermedi'Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Poroşenko, "Görünür de kazanan taraf olmamıza rağmen zaferi kutlamayacağız, zira Zelenskiy'in çılgın senaryosu henüz sona ermedi" diyerek karara itiraz edeceğinin altını çizdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'le aynı kaderi yaşama tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Poroşenko, "Rusya tehdidinin gölgesinde hükümeti ulusal konsensüs oluşturmaya çağırıyorum. Sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz, zira 2014 yılında yaptığımız gibi Ukrayna'yı kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Mahkeme binası dışında arbede yaşandıBurada davanın görüldüğü mahkeme binası dışında polisle Poroşenko'nun destekçileri arasında arbede yaşandı.Kiev polisi, arbede sırasında bir gösterici ile bir polisin yaralandığını açıkladı.Açıklamada gözaltına alınan kişi bulunmadığı belirtildi.Poroşenko'nun destekçileri Zelenskiy'in ofisine yürüdüDuruşmanın ardından sayıları birkaç bini bulduğu belirtilen Poroşenko'nun destekçileri, Zelenskiy'in ofisine doğru yürümeye başladı.Eylemlerinin barışçıl olduğunu söyleyen göstericilerin yürüyüşü sırasında güvenlik güçleri de durumu kontrol altında tuttu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/vatana-ihanetle-suclanan-porosenko-hakim-karsisina-cikmak-icin-ukraynaya-dondu--1052805180.html
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ukrayna, pyotr poroşenko, duruşma, vatana ihanet, vladimir zelenskiy
Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme, pasaportuna el koydu
00:11 20.01.2022 (güncellendi: 00:12 20.01.2022)
Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddetti ve pasaportuna tedbiren el konulmasına karar verdi.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanan eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun davası Kiev'de görüldü.
Kiev'deki Peçersk Bölge Mahkemesi, savcılığın 1 milyar grivna (yaklaşık 480 milyon TL) kefalet veya tutuklu yargılanma talebini reddederek önleyici tedbir kapsamında kişisel kısıtlama getirip Poroşenko'nun pasaportunu teslim etmesine hükmetti.
Poroşenko, mahkeme salonunda yanındakilerle birlikte Ukrayna marşını söyledi.
'Zelenskiy'in çılgın senaryosu henüz sona ermedi'
Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Poroşenko, "Görünür de kazanan taraf olmamıza rağmen zaferi kutlamayacağız, zira Zelenskiy'in çılgın senaryosu henüz sona ermedi" diyerek karara itiraz edeceğinin altını çizdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'le aynı kaderi yaşama tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Poroşenko, "Rusya tehdidinin gölgesinde hükümeti ulusal konsensüs oluşturmaya çağırıyorum. Sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz, zira 2014 yılında yaptığımız gibi Ukrayna'yı kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Mahkeme binası dışında arbede yaşandı
Burada davanın görüldüğü mahkeme binası dışında polisle Poroşenko'nun destekçileri arasında arbede yaşandı.
Kiev polisi, arbede sırasında bir gösterici ile bir polisin yaralandığını açıkladı.
Açıklamada gözaltına alınan kişi bulunmadığı belirtildi.
Poroşenko'nun destekçileri Zelenskiy'in ofisine yürüdü
Duruşmanın ardından sayıları birkaç bini bulduğu belirtilen Poroşenko'nun destekçileri, Zelenskiy'in ofisine doğru yürümeye başladı.
Eylemlerinin barışçıl olduğunu söyleyen göstericilerin yürüyüşü sırasında güvenlik güçleri de durumu kontrol altında tuttu.