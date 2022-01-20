https://tr.sputniknews.com/20220120/prof-dr-yilmaz-kovid-testi-negatif-bile-ciksa-hasta-cocuklar-okula-gonderilmemeli-1052940309.html

Prof. Dr. Yılmaz: Kovid testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemeli

Prof. Dr. Yılmaz: Kovid testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemeli

Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Omicron varyantında Kovid-19 belirtilerinin özellikle çocuklarda grip ile karıştırılabildiğini belirterek, "Özellikle çocuklarda burun... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T14:56+0300

2022-01-20T14:56+0300

2022-01-20T14:56+0300

koronavirüs

okul

öğrenci

grip

korona

koronavirüs

pcr

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Omicron varyantı ile hızla yayılan Kovid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı.Pandeminin ilk zamanında çocukların evde olduğu dönemi hatırlatan Prof. Dr. Dilek Yılmaz, "Kovid-19 pandemisinin erken dönemlerinde hepimizin bildiği gibi okullarımız kapalıydı, çocuklarımız evdeydi. Solunum yolu enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığını bu dönem pek görmemiştik. Bu yıl yüz yüze eğitime geçmemiz ve pandeminin de etkisiyle solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşadık. Özellikle son aylarda solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıklarında artış görmekteyiz. Çocukların evde olduğu dönemde bağışıklık sisteminin gerekli egzersizleri yapmaması nedeniyle geçmişte sıkça gördüğümüz soğuk algınlığı gibi hastalıkların bu dönem daha abartılı bulgularla ve daha uzun yaşandığını görüyoruz" dedi.'Omicron ile belirtiler de değişti'Omicron varyantında Kovid-19 belirtilerinin özellikle çocuklarda grip ile karıştırılabildiğini kaydeden Prof. Dr. Dilek Yılmaz, şunları söyledi:'Aşıları ihmal etmeyin'Solunum yolu rahatsızlıklarının bu dönemde sıklıkla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Dilek Yılmaz, şöyle konuştu:

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okul, öğrenci, grip, korona, koronavirüs, pcr, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron