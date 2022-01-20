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Rekabet Kurumu'ndan Digiturk'e 7 milyon TL ceza
Rekabet Kurumu'ndan Digiturk'e 7 milyon TL ceza
Rekabet Kurumu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'ye (Digiturk), Süper Lig ve 1. Lig paketleriyle ilgili 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T18:34+0300
2022-01-20T18:34+0300
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süper lig
spor toto süper lig
digiturk
ceza
rekabet kurumu
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Rekabet Kurulu, Digiturk’e 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Digiturk hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Digitürk'ün, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması nedeniyle rekabete aykırı hareket ettiğine karar verildi. Bu kapsamda şirketin, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Karar oy birliğiyle alınırken, yargı yolunun açık olduğu belirtildi.
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süper lig, spor toto süper lig, digiturk, ceza, rekabet kurumu, tff 1. lig

Rekabet Kurumu'ndan Digiturk'e 7 milyon TL ceza

18:34 20.01.2022
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Rekabet Kurumu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'ye (Digiturk), Süper Lig ve 1. Lig paketleriyle ilgili 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurulu, Digiturk’e 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Digiturk hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.
Digitürk'ün, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması nedeniyle rekabete aykırı hareket ettiğine karar verildi.
Bu kapsamda şirketin, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Karar oy birliğiyle alınırken, yargı yolunun açık olduğu belirtildi.
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