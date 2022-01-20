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https://tr.sputniknews.com/20220120/rooseveltin-heykeli-irkciligi-cagristirdigi-gerekcesiyle-new-yorktaki-muzenin-onunden-kaldirildi-1052957373.html
Roosevelt'in heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle New York'taki müzenin önünden kaldırıldı
Roosevelt'in heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle New York'taki müzenin önünden kaldırıldı
ABD başkanlarından Theodore Roosevelt'in New York Doğal Tarih Müzesi önündeki heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kaldırıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:55+0300
2022-01-20T22:55+0300
dünya
new york
müze
heykel
theodore roosevelt
beyaz ırkçılığı
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New York'un turistik mekanlarından biri olan müzenin önünde, Roosevelt'i atın üstünde gösterirken isimsiz bir Kızılderili ve Afrikalı insan figürünü yaya olarak tasvir eden bronz heykel, 'beyaz üstünlükçü düşüncenin güçlü bir temsili' olduğu düşüncesiyle yerinden söküldü.Müze yönetiminin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, heykelle ilgili atın iki tarafında yaya olarak tasvir edilen yerli ve siyahi erkeklerin 'merkezdeki beyaz adama açıkça boyun eğmesini' eleştiren şikayetler aldıkları, 'ırkçılık ve sömürgeciliğin sembolü olarak nitelenen' tarihi heykeli şehir yönetiminin onayıyla kaldırdıkları bilgisi yer aldı.Açıklamada, ABD'nin 26. Başkanı olan Roosevelt'in babasının Doğal Tarih Müzesi'nin kurucularından olduğu ve heykelin 1940'tan bu yana müze merdivenlerinde durduğu belirtildi.Franklin Roosevelt, 1901- 1909 arası ABD Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, ilk Afrika kökenli Amerikalıyı Beyaz Saray'da yemeğe davet eden kişi olmasına rağmen beyaz ırkın ve batı kültürünün üstünlüğüne inandığı biliniyor.Mayıs 2020'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan Black Lives Matter protestolarında ABD'nin birçok yerinde ırkçılığı çağrıştıran heykellerin kaldırılması talepleri yükselmiş, tarihi kişilere ait pek çok heykel saldırıya uğramış veya yerinden sökülmüştü.Thomas Jefferson, Christopher Columbus ve George Washington gibi Konfederasyon liderlerinin heykelleri ülkenin birçok bölgesinde protestocuların hedefi olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/trump-bas-kosesini-kaptigi-yeni-rushmore-dagi-anitini-ofisinde-sergiliyor-1051234085.html
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new york, müze, heykel, theodore roosevelt, beyaz ırkçılığı

Roosevelt'in heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle New York'taki müzenin önünden kaldırıldı

22:55 20.01.2022
© REUTERS / Caitlin OchsABD başkanlarından Theodore Roosevelt'in New York Doğal Tarih Müzesi önündeki heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kaldırıldı.
ABD başkanlarından Theodore Roosevelt'in New York Doğal Tarih Müzesi önündeki heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Caitlin Ochs
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ABD başkanlarından Theodore Roosevelt'in New York Doğal Tarih Müzesi önündeki heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kaldırıldı.
New York'un turistik mekanlarından biri olan müzenin önünde, Roosevelt'i atın üstünde gösterirken isimsiz bir Kızılderili ve Afrikalı insan figürünü yaya olarak tasvir eden bronz heykel, 'beyaz üstünlükçü düşüncenin güçlü bir temsili' olduğu düşüncesiyle yerinden söküldü.
Müze yönetiminin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, heykelle ilgili atın iki tarafında yaya olarak tasvir edilen yerli ve siyahi erkeklerin 'merkezdeki beyaz adama açıkça boyun eğmesini' eleştiren şikayetler aldıkları, 'ırkçılık ve sömürgeciliğin sembolü olarak nitelenen' tarihi heykeli şehir yönetiminin onayıyla kaldırdıkları bilgisi yer aldı.
Açıklamada, ABD'nin 26. Başkanı olan Roosevelt'in babasının Doğal Tarih Müzesi'nin kurucularından olduğu ve heykelin 1940'tan bu yana müze merdivenlerinde durduğu belirtildi.
Franklin Roosevelt, 1901- 1909 arası ABD Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, ilk Afrika kökenli Amerikalıyı Beyaz Saray'da yemeğe davet eden kişi olmasına rağmen beyaz ırkın ve batı kültürünün üstünlüğüne inandığı biliniyor.
Mayıs 2020'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan Black Lives Matter protestolarında ABD'nin birçok yerinde ırkçılığı çağrıştıran heykellerin kaldırılması talepleri yükselmiş, tarihi kişilere ait pek çok heykel saldırıya uğramış veya yerinden sökülmüştü.
Thomas Jefferson, Christopher Columbus ve George Washington gibi Konfederasyon liderlerinin heykelleri ülkenin birçok bölgesinde protestocuların hedefi olmuştu.
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