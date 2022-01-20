RTÜK Başkanı Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV’ye inceleme başlattıklarını duyurdu.Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” düşünen Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.Ana Haber Sunucusu ise Selçuk Tepeli doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomi politikalarını eleştirerek, özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu. Selçuk Tepeli yayında “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslendi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu kez FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV’ye inceleme başlattıklarını duyurdu.
Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” düşünen Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır. pic.twitter.com/jelWB7dC0M
Ana Haber Sunucusu ise Selçuk Tepeli doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomi politikalarını eleştirerek, özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu. Selçuk Tepeli yayında “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslendi.