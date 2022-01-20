https://tr.sputniknews.com/20220120/rtuk-baskani-sahin-fox-tv-ana-haber-sunucusu-tepeli-hakkinda-inceleme-baslatildigini-acikladi-1052919318.html

RTÜK Başkanı Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı

RTÜK Başkanı Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu kez FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu gerekçesiyle... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T02:17+0300

2022-01-20T02:17+0300

2022-01-20T02:18+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

rtük

ebubekir şahin

selçuk tepeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052619107_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_ebbe2898855158113f23bdb49f61d6d3.jpg

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV’ye inceleme başlattıklarını duyurdu.Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” düşünen Ebubekir Şahin, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.Ana Haber Sunucusu ise Selçuk Tepeli doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomi politikalarını eleştirerek, özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu. Selçuk Tepeli yayında “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslendi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, rtük, ebubekir şahin, selçuk tepeli