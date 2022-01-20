https://tr.sputniknews.com/20220120/rus-askeri-uzmanlar-kovid-19-icin-hizlandirilmis-test-yontemi-gelistirdi-1052920560.html

Rus askeri uzmanlar, Kovid-19 için hızlandırılmış test yöntemi geliştirdi

Rus askeri uzmanlar, Kovid-19 için hızlandırılmış test yöntemi geliştirdi

Rusya Radyasyon, Kimyasal Ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri uzmanları, Kovid-19 virüsünün tespitinde, geleneksel PCR testlerinden çok daha hızlı olan ama aynı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T03:30+0300

2022-01-20T03:30+0300

2022-01-20T03:30+0300

koronavirüs

rusya

rusya savunma bakanlığı

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs testi

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Radyasyon, Kimyasal Ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri’ne bağlı 48. Merkezi Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Sintol Bilim ve Üretim Şirketi uzmanlarının Kovid-19 tespiti için geliştirdiği hızlandırılmış test yöntemi KoviGen-LAMP adını aldı.KoviGen-LAMP, 30 dakika içinde Kovid-19 tespit edebiliyor. Test doğruluğu en az yüzde 95 olduğu kaydedildi.Yeni testin içerdiği özel reaktif, virüsü bir dakika içinde etkisiz hale getiriyor. Bu da hemen araştırmaya geçme fırsatını veriyor. Açıklamada özel reaktifin tam olarak ne olduğu belirtilmiyor.Yeni testlerin artık Moskova’da kullanılmaya başladığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220117/moskova-devlet-universitesi-kovid-19-asisi-gelistirdi-denemeler-savunma-bakanliginda-yapilacak--1052812856.html

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