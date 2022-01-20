https://tr.sputniknews.com/20220120/rus-donanmasindan-en-az-140-geminin-katilimiyla-bir-dizi-tatbikat-1052948323.html
Rus Donanması’ndan en az 140 geminin katılımıyla bir dizi tatbikat
Rus Donanması’ndan en az 140 geminin katılımıyla bir dizi tatbikat
Rusya Donanması’nın Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştireceği bir dizi tatbikata 140’tan fazla gemi ile yaklaşık 10 bin askerin katılacağı belirtildi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:26+0300
2022-01-20T17:26+0300
2022-01-20T17:26+0300
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tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikatlar, Rusya’nın kara sularını ve Dünya Okyanusunun önemli bölgeleri kapsayacak. Tatbikatlar ayrı ayrı olarak Akdeniz, Kuzey Denizi, Ohotsk Denizi ile Atlantik Okyanusu’nun kuzeydoğusunda ve Pasifik Okyanusu’nda geçecek” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Toplamda tatbikatlara 140’tan fazla savaş ve destek gemisi, 60’tan fazla hava aracı, binden fazla askeri teçhizat, yaklaşık 10 bin askerin katılması planlanıyor” dendi.Rus filolarının sorumluluğundaki tüm bölgelerde, Ocak-Şubat döneminde düzenleneceği manevraların, Rus ordusunun 2022 Tatbikat Planı’na göre gerçekleştirileceği kaydedildi. Tatbikatlara Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov başkanlık edecek.Açıklamada, tatbikatların başlıca hedeflerinin, Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal çıkarlarını korumak ve Rusya yönelik deniz ve okyanus yönünden tehditlere karşı koymak olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210627/rus-donanmasi-karadenize-giren-abd-destroyerini-takibe-aldi-1044826738.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, tatbikat, rusya donanması
Rus Donanması’ndan en az 140 geminin katılımıyla bir dizi tatbikat
Rusya Donanması’nın Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştireceği bir dizi tatbikata 140’tan fazla gemi ile yaklaşık 10 bin askerin katılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikatlar, Rusya’nın kara sularını ve Dünya Okyanusunun önemli bölgeleri kapsayacak. Tatbikatlar ayrı ayrı olarak Akdeniz, Kuzey Denizi, Ohotsk Denizi ile Atlantik Okyanusu’nun kuzeydoğusunda ve Pasifik Okyanusu’nda geçecek” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Toplamda tatbikatlara 140’tan fazla savaş ve destek gemisi, 60’tan fazla hava aracı, binden fazla askeri teçhizat, yaklaşık 10 bin askerin katılması planlanıyor” dendi.
Rus filolarının sorumluluğundaki tüm bölgelerde, Ocak-Şubat döneminde düzenleneceği manevraların, Rus ordusunun 2022 Tatbikat Planı’na göre gerçekleştirileceği kaydedildi. Tatbikatlara Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov başkanlık edecek.
Açıklamada, tatbikatların başlıca hedeflerinin, Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal çıkarlarını korumak ve Rusya yönelik deniz ve okyanus yönünden tehditlere karşı koymak olduğu kaydedildi.