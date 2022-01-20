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https://tr.sputniknews.com/20220120/rus-kozmonot-kikina-agustosta-nasanin-crew-dragon-araciyla-uzaya-gidebilir-1052940506.html
Rus kozmonot Kikina, ağustosta NASA'nın Crew Dragon aracıyla uzaya gidebilir
Rus kozmonot Kikina, ağustosta NASA'nın Crew Dragon aracıyla uzaya gidebilir
NASA ile karşılıklı uçuş anlaşmasının imzalanması halinde Rus kozmonot Anna Kikina, Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) seyahat... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:57+0300
2022-01-20T15:04+0300
nasa
dünya
rusya
uzay
roscosmos
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Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile ABD arasındaki karşılıklı uçuşlara ilişkin anlaşmanın imzalanması halinde, Rus kozmonot Anna Kikina’nın da Crew Dragon (USCV-5 uçuşu) mürettebatında yer alması planlanıyor.Crew Dragon uzay aracının uçuşunu Ağustos 2022’de fırlatılması bekleniyor.Anlaşmanın imzalanması durumunda Kikina’nın Soyuz MS-22 uzay aracıyla gerçekleşecek uçuştaki yerini de NASA astronotu Francisco Rubio alacak.Daha önce NASA’dan Crew Dragon’un 2022 sonbaharında uzaya gönderilmesinin planlandığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211204/roscosmos-nasa-baskaninin-2022nin-ilk-yarisinda-rusyayi-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1051433610.html
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nasa, rusya, uzay, roscosmos

Rus kozmonot Kikina, ağustosta NASA'nın Crew Dragon aracıyla uzaya gidebilir

14:57 20.01.2022 (güncellendi: 15:04 20.01.2022)
© AP Photo / NASAКосмический корабль SpaceX Crew Dragon у МКС в космосе
Космический корабль SpaceX Crew Dragon у МКС в космосе - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / NASA
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NASA ile karşılıklı uçuş anlaşmasının imzalanması halinde Rus kozmonot Anna Kikina, Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) seyahat edebilir. Uzay aracının Ağustos 2022’de fırlatılması bekleniyor.
Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile ABD arasındaki karşılıklı uçuşlara ilişkin anlaşmanın imzalanması halinde, Rus kozmonot Anna Kikina’nın da Crew Dragon (USCV-5 uçuşu) mürettebatında yer alması planlanıyor.
Crew Dragon uzay aracının uçuşunu Ağustos 2022’de fırlatılması bekleniyor.
Anlaşmanın imzalanması durumunda Kikina’nın Soyuz MS-22 uzay aracıyla gerçekleşecek uçuştaki yerini de NASA astronotu Francisco Rubio alacak.
Daha önce NASA’dan Crew Dragon’un 2022 sonbaharında uzaya gönderilmesinin planlandığı bildirilmişti.
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