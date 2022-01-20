Rus kozmonot Kikina, ağustosta NASA'nın Crew Dragon aracıyla uzaya gidebilir

Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile ABD arasındaki karşılıklı uçuşlara ilişkin anlaşmanın imzalanması halinde, Rus kozmonot Anna Kikina’nın da Crew Dragon (USCV-5 uçuşu) mürettebatında yer alması planlanıyor.Crew Dragon uzay aracının uçuşunu Ağustos 2022’de fırlatılması bekleniyor.Anlaşmanın imzalanması durumunda Kikina’nın Soyuz MS-22 uzay aracıyla gerçekleşecek uçuştaki yerini de NASA astronotu Francisco Rubio alacak.Daha önce NASA’dan Crew Dragon’un 2022 sonbaharında uzaya gönderilmesinin planlandığı bildirilmişti.
NASA ile karşılıklı uçuş anlaşmasının imzalanması halinde Rus kozmonot Anna Kikina, Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) seyahat edebilir. Uzay aracının Ağustos 2022’de fırlatılması bekleniyor.
Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile ABD arasındaki karşılıklı uçuşlara ilişkin anlaşmanın imzalanması halinde, Rus kozmonot Anna Kikina’nın da Crew Dragon (USCV-5 uçuşu) mürettebatında yer alması planlanıyor.
Crew Dragon uzay aracının uçuşunu Ağustos 2022’de fırlatılması bekleniyor.
Anlaşmanın imzalanması durumunda Kikina’nın Soyuz MS-22 uzay aracıyla gerçekleşecek uçuştaki yerini de NASA astronotu Francisco Rubio alacak.
Daha önce NASA’dan Crew Dragon’un 2022 sonbaharında uzaya gönderilmesinin planlandığı bildirilmişti.