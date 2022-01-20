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https://tr.sputniknews.com/20220120/rus-tenisci-medvedev-servis-sirasinda-gurultu-yapan-taraftarlari-elestirdi-bazilari-dusuk-iqlu-1052959329.html
Rus tenisçi Medvedev, servis sırasında gürültü yapan taraftarları eleştirdi: Bazıları düşük IQ'lu
Rus tenisçi Medvedev, servis sırasında gürültü yapan taraftarları eleştirdi: Bazıları düşük IQ'lu
Avustralya Açık'ta ev sahibi Nick Kyrgios'la karşı karşıya gelen Rus tenişçi Daniil Medvedev, servis sırasında dikkatini dağıtmak için gürültü yapan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:44+0300
2022-01-20T23:44+0300
spor
tenis
avustralya açık
taraftar
daniil medvedev
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Avustralya Açık'ta 4. gün maçları tamamlanmadı. Medvedev, Avusturalyalı rakibi Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek 3. tura çıktı.Maçın ardından Eurosport'a açıklamalarda bulunan Medvedev, "Birinci ve ikinci servisim arasında çifte hata yapmam için o kadar çok gürültü yapmaları üzüntü veriyor. Bunu yapanlar sanırım düşük IQ'ya sahip" dedi.
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tenis, avustralya açık, taraftar, daniil medvedev

Rus tenisçi Medvedev, servis sırasında gürültü yapan taraftarları eleştirdi: Bazıları düşük IQ'lu

23:44 20.01.2022
© SputnikDaniil Medvedev
Daniil Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik
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Avustralya Açık'ta ev sahibi Nick Kyrgios'la karşı karşıya gelen Rus tenişçi Daniil Medvedev, servis sırasında dikkatini dağıtmak için gürültü yapan taraftarların 'düşük IQ'lu' olduğunu söyledi.
Avustralya Açık'ta 4. gün maçları tamamlanmadı. Medvedev, Avusturalyalı rakibi Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek 3. tura çıktı.

Maçın ardından Eurosport'a açıklamalarda bulunan Medvedev, "Birinci ve ikinci servisim arasında çifte hata yapmam için o kadar çok gürültü yapmaları üzüntü veriyor. Bunu yapanlar sanırım düşük IQ'ya sahip" dedi.
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