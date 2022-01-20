Rus tenisçi Medvedev, servis sırasında gürültü yapan taraftarları eleştirdi: Bazıları düşük IQ'lu

Avustralya Açık'ta 4. gün maçları tamamlanmadı. Medvedev, Avusturalyalı rakibi Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek 3. tura çıktı.Maçın ardından Eurosport'a açıklamalarda bulunan Medvedev, "Birinci ve ikinci servisim arasında çifte hata yapmam için o kadar çok gürültü yapmaları üzüntü veriyor. Bunu yapanlar sanırım düşük IQ'ya sahip" dedi.
Avustralya Açık'ta ev sahibi Nick Kyrgios'la karşı karşıya gelen Rus tenişçi Daniil Medvedev, servis sırasında dikkatini dağıtmak için gürültü yapan taraftarların 'düşük IQ'lu' olduğunu söyledi.
Avustralya Açık'ta 4. gün maçları tamamlanmadı. Medvedev, Avusturalyalı rakibi Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek 3. tura çıktı.
Maçın ardından Eurosport'a açıklamalarda bulunan Medvedev, "Birinci ve ikinci servisim arasında çifte hata yapmam için o kadar çok gürültü yapmaları üzüntü veriyor. Bunu yapanlar sanırım düşük IQ'ya sahip" dedi.