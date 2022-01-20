https://tr.sputniknews.com/20220120/rus-tenisci-medvedev-servis-sirasinda-gurultu-yapan-taraftarlari-elestirdi-bazilari-dusuk-iqlu-1052959329.html

Rus tenisçi Medvedev, servis sırasında gürültü yapan taraftarları eleştirdi: Bazıları düşük IQ'lu

Rus tenisçi Medvedev, servis sırasında gürültü yapan taraftarları eleştirdi: Bazıları düşük IQ'lu

Avustralya Açık'ta ev sahibi Nick Kyrgios'la karşı karşıya gelen Rus tenişçi Daniil Medvedev, servis sırasında dikkatini dağıtmak için gürültü yapan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T23:44+0300

2022-01-20T23:44+0300

2022-01-20T23:44+0300

spor

tenis

avustralya açık

taraftar

daniil medvedev

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Avustralya Açık'ta 4. gün maçları tamamlanmadı. Medvedev, Avusturalyalı rakibi Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek 3. tura çıktı.Maçın ardından Eurosport'a açıklamalarda bulunan Medvedev, "Birinci ve ikinci servisim arasında çifte hata yapmam için o kadar çok gürültü yapmaları üzüntü veriyor. Bunu yapanlar sanırım düşük IQ'ya sahip" dedi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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tenis, avustralya açık, taraftar, daniil medvedev