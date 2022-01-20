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https://tr.sputniknews.com/20220120/rusvet-alirken-yakalandigi-iddia-edilen-danisman-emniyette-1052916289.html
Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette
Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye binasına düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T00:37+0300
2022-01-20T00:37+0300
türkiye
bilecik
rüşvet
danışman
gözaltı kararı
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
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Bilecik'te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin belediye binasının giriş çıkışları kapattı.KOM ekipleri belediyeye girerek Erdağı'nın odasında arama yaptı. Operasyonun Erdağı’nın 'Satış Bedeli Haricinde Rüşvet' kapsamında 200 bin dolarlık rüşvet istediği iddia edildi.KOM ekipleri, yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı emniyete götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211227/bodrum-vergi-dairesi-muduru-gozaltina-alindi-1052171142.html
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bilecik, rüşvet, danışman, gözaltı kararı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette

00:37 20.01.2022
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye binasına düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı emniyete götürüldü.
Bilecik'te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin belediye binasının giriş çıkışları kapattı.
KOM ekipleri belediyeye girerek Erdağı'nın odasında arama yaptı. Operasyonun Erdağı’nın 'Satış Bedeli Haricinde Rüşvet' kapsamında 200 bin dolarlık rüşvet istediği iddia edildi.
KOM ekipleri, yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı emniyete götürdü.
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