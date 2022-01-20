https://tr.sputniknews.com/20220120/rusvet-alirken-yakalandigi-iddia-edilen-danisman-emniyette-1052916289.html

Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette

Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye binasına düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T00:37+0300

2022-01-20T00:37+0300

2022-01-20T00:37+0300

türkiye

bilecik

rüşvet

danışman

gözaltı kararı

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

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Bilecik'te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin belediye binasının giriş çıkışları kapattı.KOM ekipleri belediyeye girerek Erdağı'nın odasında arama yaptı. Operasyonun Erdağı’nın 'Satış Bedeli Haricinde Rüşvet' kapsamında 200 bin dolarlık rüşvet istediği iddia edildi.KOM ekipleri, yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı emniyete götürdü.

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türkiye

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bilecik, rüşvet, danışman, gözaltı kararı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)