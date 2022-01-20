https://tr.sputniknews.com/20220120/rusya-merkez-bankasi-kripto-para-madenciliginin-ve-ticaretinin-yasaklanmasini-onerdi-1052946853.html

Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanmasını önerdi

Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanmasını önerdi

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisini ve finansal istikrarı için ciddi riskler oluşturduğu gerekçesiyle kripto para ticaretinin ve madenciliğinin tamamen... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:58+0300

2022-01-20T16:58+0300

2022-01-20T16:58+0300

dünya

rusya

rusya merkez bankası

yasak

kripto para

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'Kripto Paralar: Eğilimler, Riskler ve Önlemler' başlıklı bir rapor hazırlayan Rusya Merkez Bankası, "Bankamız, Rusya'daki kripto para madenciliğinin mevcut kapsamının ve daha da yayılmasının ekonomi ve finansal istikrar için önemli riskler taşıdığına inanıyor" ifadelerini kullandı.Kripto para madenciliğinin verimsiz bir elektrik tüketimi yarattığını ve konutların ve sosyal altyapı tesislerinin enerji arzını tehlikeye attığını vurgulayan banka, "Bu bağlamda, Rusya Merkez Bankası'na göre en iyi çözüm, Rusya'da kripto para madenciliğine yasak getirmektir" dedi.

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rusya, rusya merkez bankası, yasak, kripto para