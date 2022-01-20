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https://tr.sputniknews.com/20220120/rusya-merkez-bankasi-kripto-para-madenciliginin-ve-ticaretinin-yasaklanmasini-onerdi-1052946853.html
Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanmasını önerdi
Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanmasını önerdi
Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisini ve finansal istikrarı için ciddi riskler oluşturduğu gerekçesiyle kripto para ticaretinin ve madenciliğinin tamamen... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:58+0300
2022-01-20T16:58+0300
dünya
rusya
rusya merkez bankası
yasak
kripto para
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'Kripto Paralar: Eğilimler, Riskler ve Önlemler' başlıklı bir rapor hazırlayan Rusya Merkez Bankası, "Bankamız, Rusya'daki kripto para madenciliğinin mevcut kapsamının ve daha da yayılmasının ekonomi ve finansal istikrar için önemli riskler taşıdığına inanıyor" ifadelerini kullandı.Kripto para madenciliğinin verimsiz bir elektrik tüketimi yarattığını ve konutların ve sosyal altyapı tesislerinin enerji arzını tehlikeye attığını vurgulayan banka, "Bu bağlamda, Rusya Merkez Bankası'na göre en iyi çözüm, Rusya'da kripto para madenciliğine yasak getirmektir" dedi.
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rusya, rusya merkez bankası, yasak, kripto para

Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanmasını önerdi

16:58 20.01.2022
© Sputnik / Mihail Voskresensky / Fotoğraf bankasına girRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Mihail Voskresensky
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Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisini ve finansal istikrarı için ciddi riskler oluşturduğu gerekçesiyle kripto para ticaretinin ve madenciliğinin tamamen yasaklanmasını önerdi.
'Kripto Paralar: Eğilimler, Riskler ve Önlemler' başlıklı bir rapor hazırlayan Rusya Merkez Bankası, "Bankamız, Rusya'daki kripto para madenciliğinin mevcut kapsamının ve daha da yayılmasının ekonomi ve finansal istikrar için önemli riskler taşıdığına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Kripto para madenciliğinin verimsiz bir elektrik tüketimi yarattığını ve konutların ve sosyal altyapı tesislerinin enerji arzını tehlikeye attığını vurgulayan banka, "Bu bağlamda, Rusya Merkez Bankası'na göre en iyi çözüm, Rusya'da kripto para madenciliğine yasak getirmektir" dedi.
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