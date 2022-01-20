https://tr.sputniknews.com/20220120/rusya-ve-ukrayna-arasindaki-minsk-toplantilari-istanbulda-yapilacak-1052944634.html

Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk toplantıları İstanbul’da yapılacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk toplantıları İstanbul’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatik kaynaklar, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek Minsk toplantılarının İstanbul’da düzenleneceğini... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:54+0300

2022-01-20T16:54+0300

2022-01-20T16:54+0300

politika

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Rusya ve Ukrayna arasındaki yükselen gerilim dünyanın gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Sputnik’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey diplomatik kaynaklar, son dönemde durmuş olan Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arasındaki Minsk toplantılarının İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı.Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki krizde tutumunun başından beri net olduğunu ifade ederek, bunu, “Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek ondan sonra diyaloğu arttırmak. NATO içinde de bu pozisyonu alıyoruz. Türkiye’nin pozisyonu da şu anda çok etkili” diyerek açıkladı. Diplomatik kaynaklar, açıklamasının devamında şunları kaydetti:Belarus’un başkenti Minsk’te yapılması nedeniyle Minsk toplantıları olarak anılan görüşmelerin sonuncusu Eylül 2019’da yapılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çevrimiçi düzenlenen toplantılar, Ukrayna’nın Belarus’un Rusya’ya yakın politikası nedeniyle temsilcilerini Minsk’e göndermeyeceklerini açıklamasıyla sekteye uğramıştı.‘Kabil’de görüşmeler devam ediyor’Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Katar’ın Kabil’deki havalimanını işletme ve güvenliğini sağlama talebine dair ise “Kabil’de görüşmeler devam ediyor. Orada bir heyetimiz var. Güvenlik konusunda bir mutabakat var ama maliyet hesaplamalar konusunda görüşmeler devam ediyor. Dışarda Taliban içerde kim varsa o olacak. Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.İsrail’le görüşmelerGündemin bir diğer maddesi ise Türkiye’nin İsrail ile yakınlaşması. Diplomatik kaynaklar, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog’un Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğine dair açıklamaları ise “İsrail ile bir takvim yok. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanımız ‘beklerim’ dedi, o da ‘gelmek isterim’ dedi. Aynı şekilde aşağıda diplomatik kanallar üzerinden değişik seviyelerde arkadaşlarımız görüşüyorlar” ifadeleri kullandı.‘Suudi Arabistan’la da temaslar devam ediyor’Suudi Arabistan’la karşılıklı ziyaretlerin olabileceğini de kaydeden diplomatik kaynaklar, “İlişkileri geliştirme konusunda adımlar atılıyor. İlişkilerin normalleşmesi anlamında Suudi Arabistan’la da temaslar devam ediyor” dedi.Ermenistan’la normalleşme süreciErmenistan’la görüşme tarihini özel temsilciler arasında belirleneceğini ifade eden diplomatik kaynaklar “Görüşme yerinin Türkiye ve Ermenistan olmasını istiyoruz. Üçüncü ülkeye gerek yok” açıklamasını yaptı.Latin Amerika turunun ayrıntıları belli olduDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Diplomatik kaynaklar, Cavuşoğlu’nun ziyaretine dair, “Uruguay’da büyükelçiliğimizin resmi açılışı olacak. Daha sonra Brezilya, Ekvador, Panama ve Venezuela ziyaretleri olacak” ifadelerini kullandı.Estonya’dan Hayrettin Bahşi’nin iadesi istendiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le düzenlediği ortak basın toplantısında, “Estonya’dan bir FETÖ mensubunun iadesini talep ettik” ifadelerini kullanmıştı. Diplomatik kaynaklar, bu ismin ise Hayrettin Bahşi olduğunu açıkladı.

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