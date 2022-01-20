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https://tr.sputniknews.com/20220120/rusyada-epifani-bayrami-kutlandi-dondurucu-sogukta-buzlu-suya-girdiler-1052938711.html
Rusya’da Epifani bayramı kutlandı: Dondurucu soğukta buzlu suya girdiler
Rusya’da Epifani bayramı kutlandı: Dondurucu soğukta buzlu suya girdiler
Ortodokslukta İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı dolayısıyla Ruslar buzlu suya girdi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:18+0300
2022-01-20T14:18+0300
dünya
rusya
epifani bayramı
epifani
buzlu su
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İsa’nın vaftiz edilişinin anıldığı Epifani bayramında Ruslar geleneği bozmayıp buzlu sulara girdi.Bayram her zamanki gibi renkli görüntülere sahne oldu.Bu tören sırasında suyun hastalıkları tedavi ettiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.Halkın girdiği bu havuzlar kilise kontrolünde açılıyor.
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rusya, epifani bayramı, epifani, buzlu su

Rusya’da Epifani bayramı kutlandı: Dondurucu soğukta buzlu suya girdiler

14:18 20.01.2022
© Sputnik / Aleksey Daniçev / Fotoğraf bankasına girRusya'da Epifani bayramı
Rusya'da Epifani bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Aleksey Daniçev
/
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Ortodokslukta İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı dolayısıyla Ruslar buzlu suya girdi.
İsa’nın vaftiz edilişinin anıldığı Epifani bayramında Ruslar geleneği bozmayıp buzlu sulara girdi.
Bayram her zamanki gibi renkli görüntülere sahne oldu.
Bu tören sırasında suyun hastalıkları tedavi ettiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.
Halkın girdiği bu havuzlar kilise kontrolünde açılıyor.
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