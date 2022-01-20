https://tr.sputniknews.com/20220120/rusyanin-enerji-urunleri-haricindeki-ihracati-rekor-kirdi-1052946495.html

Rusya’nın enerji ürünleri haricindeki ihracatı rekor kırdı

Rusya’nın enerji ürünleri haricindeki ihracatı rekor kırdı

Rusya İhracat Merkezi Başkanı Veronika Nikişina, ülkesinin, hammadde ve enerji ürünleri satışı dışındaki ihracatının geçen sene 191 milyar doları aşıp rekor... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:51+0300

2022-01-20T16:51+0300

2022-01-20T16:51+0300

rusya

ithalat

rusya ihracat merkezi

enerji

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Rusya İhracat Merkezi (RETs) Başkanı Veronika Nikişina, Rusya’nın kaynaklara veya enerjiye dayalı olmayan ihracatının önemli ölçüde artarak 191 milyar doları aştığını belirtti. Gazetecilere konuşan Nikişina, “Ocak-Kasım 2021 sonuçlarına göre, Rusya'nın kaynaklara veya enerjiye dayalı olmayan ihracatı 170.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın tamamında ise kaynaklara dayalı olmayan ihracattaki büyüme yüzde 36 ile 191 milyar doları aşarak tarihi rekor seviyesine ulaştı” dedi. Büyümenin hemen hemen tüm emtia segmentlerinde kaydedildiğini belirten Nikişina, ancak en fazla siyah ve demir dışı metaller, gübre, ağaç işleme ürünleri, kimyasallar, plastikler ve enerji ekipmanlarında gerçekleştiğini kaydetti. Nikişina, pandeminin yerli üreticilerin küresel pazarlara girmesi ve yer edinmesi için yeni fırsatlar yarattığını da sözlerine ekledi. RETs’in analitik merkezine göre, 2021’in ilk 11 ayında tüm büyük endüstrilerde olumlu dinamikler kaydedildi; kimya endüstrisinin ihracatı yüzde 54, metalurji yüzde 52, kereste endüstrisi yüzde 43, makine mühendisliği ürünleri yüzde 31, gıda ürünleri ihracatı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti. Rus ürünlerinin ana ithalatçıları Çin (15.6 milyar dolar), Kazakistan (14.4 milyar dolar), Belarus (11.4 milyar dolar), Türkiye (10.9 milyar dolar) ve ABD (7.9 milyar dolar) oldu.

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rusya, ithalat, rusya ihracat merkezi, enerji