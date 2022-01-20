https://tr.sputniknews.com/20220120/saakasviliden-ukrayna-aciklamasi-putin-batinin-tepkisini-olcuyor-1052959893.html
Saakaşvili'den Ukrayna açıklaması: Putin, Batı'nın tepkisini ölçüyor
Saakaşvili'den Ukrayna açıklaması: Putin, Batı'nın tepkisini ölçüyor
Rusya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırmayacağını söyleyen eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı'yı 'test ettiğini'... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:59+0300
2022-01-20T23:59+0300
2022-01-21T00:00+0300
dünya
rusya
ukrayna
mihail saakaşvili
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050010547_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_c721a35510bc6dc99e54ef2d70b60c19.jpg
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna krizine ilişkin yorum yaptı.Facebook hesabından açıklama yapan Saakaşvili, "Şu anda Rusya, Ukrayna'yla ilgili eylemleriyle Batı'nın ve bizzat Ukrayna'nın tehdit karşısındaki tepkisini izliyor. Önümüzdeki haftalarda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in tam teşekküllü saldırı düzenlenmesini beklemiyorum. Batı doğru tepki vermeye devam ederse, tam teşekküllü bir savaş tehdidinden kaçınabiliriz" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kesinlikle haklı olduğunu ve paniğe yenik düşmeye gerek olmadığını belirten Saakaşvili, "Ukrayna artık tarihte hiç olmadığı kadar uluslararası desteğe sahip. Putin kendi tuzağına düşmüş gibi görünüyor" iddiasında bulundu.Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti.Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım’da bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne götürülmesine karar verilmişti. 20 Kasım’da ise Gori kentindeki askeri hastaneye nakledildikten sonra açlık grevine son vermişti.Avukat Nika Gvaramiya, 31 Aralık'taki açıklamasında, Saakaşvili'nin, tedavi gördüğü hastaneden Rustavi’deki cezaevine nakledilirken kendisine verilen sakinleştirici ilaçlardan dolayı iletişim sorunu yaşadığını ve durumunun ağır olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211231/avukati-acikladi-saakasvilinin-durumu-agir-1052280342.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050010547_107:0:1200:820_1920x0_80_0_0_fbd5a8b73251ad96d565617cb613249a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, mihail saakaşvili, vladimir zelenskiy
Saakaşvili'den Ukrayna açıklaması: Putin, Batı'nın tepkisini ölçüyor
23:59 20.01.2022 (güncellendi: 00:00 21.01.2022)
Rusya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırmayacağını söyleyen eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı'yı 'test ettiğini' söyledi.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna krizine ilişkin yorum yaptı.
Facebook hesabından açıklama yapan Saakaşvili, "Şu anda Rusya, Ukrayna'yla ilgili eylemleriyle Batı'nın ve bizzat Ukrayna'nın tehdit karşısındaki tepkisini izliyor. Önümüzdeki haftalarda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in tam teşekküllü saldırı düzenlenmesini beklemiyorum. Batı doğru tepki vermeye devam ederse, tam teşekküllü bir savaş tehdidinden kaçınabiliriz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kesinlikle haklı olduğunu ve paniğe yenik düşmeye gerek olmadığını belirten Saakaşvili, "Ukrayna artık tarihte hiç olmadığı kadar uluslararası desteğe sahip. Putin kendi tuzağına düşmüş gibi görünüyor" iddiasında bulundu.
Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti.
Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım’da bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne götürülmesine karar verilmişti. 20 Kasım’da ise Gori kentindeki askeri hastaneye nakledildikten sonra açlık grevine son vermişti.
Avukat Nika Gvaramiya, 31 Aralık'taki açıklamasında, Saakaşvili'nin, tedavi gördüğü hastaneden Rustavi’deki cezaevine nakledilirken kendisine verilen sakinleştirici ilaçlardan dolayı iletişim sorunu yaşadığını ve durumunun ağır olduğunu belirtmişti.