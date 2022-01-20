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https://tr.sputniknews.com/20220120/secmeli-ders-tercih-suresi-uzatildi-1052926299.html
Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı
Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T10:17+0300
2022-01-20T10:39+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
ders
olumsuz hava koşulları
seçmeli ders
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/50-ilde-egitime-kar-engeli-1052878976.html
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), ders, olumsuz hava koşulları, seçmeli ders

Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

10:17 20.01.2022 (güncellendi: 10:39 20.01.2022)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.
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