https://tr.sputniknews.com/20220120/secmeli-ders-tercih-suresi-uzatildi-1052926299.html

Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:17+0300

2022-01-20T10:17+0300

2022-01-20T10:39+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

ders

olumsuz hava koşulları

seçmeli ders

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/50-ilde-egitime-kar-engeli-1052878976.html

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), ders, olumsuz hava koşulları, seçmeli ders