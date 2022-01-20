Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.