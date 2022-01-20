https://tr.sputniknews.com/20220120/simonyan-saygideger-insanlarla-birlikte-abdnin-yaptirim-listesine-girdigim-icin-gururluyum-1052955420.html

Simonyan: Saygıdeğer insanlarla birlikte ABD'nin yaptırım listesine girdiğim için gururluyum

Simonyan: Saygıdeğer insanlarla birlikte ABD'nin yaptırım listesine girdiğim için gururluyum

Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, saygıdeğer insanlarla birlikte ABD'nin yaptırım listesine girdiği için gurur duyduğunu söyledi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T22:13+0300

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2022-01-20T22:13+0300

dünya

abd

rusya

abd temsilciler meclisi

tasarı

yaptırım

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

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ABD Kongresi'ne sunulan yaptırım listesi tasarısında adı geçen Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, listede yer almasını Sputnik'e değerlendirdi.Simonyan, "Bu kadar saygıdeğer insanla birlikte aynı grupta yer almaktan gurur duyuyorum. Umarım yaptırımlar, onların hepsini mangala davet etme hakkı veriyordur" dedi.Telegram hesabından da bir açıklama yapan Simonyan, ABD'yi eğitim gördüğü ve arkadaşlarının yaşadığı harika bir ülke olarak gördüğünü söyleyerek, "Ancak yıllardır bu güzel ülkeye gitmedim, çünkü bu güzel ülke, yabancı ajan ilan edilmemizle ilgili davada ifade vermem için bir mahkeme celbi gönderdi ve bu tür mahkeme celplerinin bazen nasıl sona erdiğini biliyorum. Bu nedenle üç çocuğumu yıllarca annesiz bırakma riskini alamam" ifadelerini kullandı.Simonyan, ABD'de veya Rusya dışında herhangi bir yerde hiçbir zaman gayrimenkulu bulunmadığının da altını çizdi.ABD Temsilciler Meclisi üyesi, Cumhuriyetçi Jim Banks ve 38 kongre üyesi tarafından dün yaptırımlarla ilgili yeni bir tasarı sunulmuştu.Yaptırım listesi henüz resmi olarak yayınlanmadı, ancak Washington Post'a göre belgeye 'Putin'i Cezalandırma Yasası' adı verildi. Haberde, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başbakan Mihail Mişustin, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve birçok üst düzey bürokrat ve iş insanının yer aldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/biden-putin-ukraynada-isler-kizisirsa-uygulanacak-yaptirimlari-daha-gormedi-1052916395.html

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abd, rusya, abd temsilciler meclisi, tasarı, yaptırım, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan