https://tr.sputniknews.com/20220120/sisli-ve-beylikduzu-belediye-baskanlari-koronaviruse-yakalandi-1052923343.html

Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları koronavirüse yakalandı

Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları koronavirüse yakalandı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İki başkan da... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T09:00+0300

2022-01-20T09:00+0300

2022-01-20T09:00+0300

koronavirüs

şişli

beylikdüzü

muammer keskin

beylikdüzü belediyesi

koronavirüs

koronavirüs testi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049852614_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e61833894de33d2a16cad66fe6ebc4ee.jpg

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili komşularım, rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle” dedi.Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da “Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, bu süre boyunca görevimi evimden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğim” paylaşımında bulundu.

şişli

beylikdüzü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şişli, beylikdüzü, muammer keskin, beylikdüzü belediyesi, koronavirüs, koronavirüs testi