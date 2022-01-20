https://tr.sputniknews.com/20220120/tarihi-geri-donus-tottenham-905-dakikasina-2-1-yenik-girdigi-leicester-macini-3-2-kazandi-1052933832.html

Tarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı

Tarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasının erteleme maçında Leicester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Leicester City, 90+4. dakikasına 2-1 önde girdiği... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:02+0300

2022-01-20T13:02+0300

2022-01-20T13:02+0300

spor

premier lig

leicester city

tottenham

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Premier Lig'de erteleme maçında Leicester City ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren maç, büyük bir heyecana sahne oldu.Ev sahibi ekip 24. dakikada Patson Daka ile 1-0 öne geçti. Tottenham'ın cevabı 38. dakikada Kane ile geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Çağlar Söyüncü ve takım arkadaşları, 76. dakikada James Maddison'ın attığı golle 2-1 öne geçti.Tottenham'ın golleri, 90+5 ve 90+7'de geldi. Bu dakikalarda sahne alan Hollandalı oyuncu Steven Bergwijn, Tottenham'ı deplasmanda 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.3 puanı alan Tottenham, 36 puanla 5. sırada yer aldı. Leicester ise 25 puanla 10. sırada kaldı.Leicester City forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.

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premier lig, leicester city, tottenham