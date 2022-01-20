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https://tr.sputniknews.com/20220120/tarihi-geri-donus-tottenham-905-dakikasina-2-1-yenik-girdigi-leicester-macini-3-2-kazandi-1052933832.html
Tarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı
Tarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasının erteleme maçında Leicester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Leicester City, 90+4. dakikasına 2-1 önde girdiği... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:02+0300
2022-01-20T13:02+0300
spor
premier lig
leicester city
tottenham
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Premier Lig'de erteleme maçında Leicester City ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren maç, büyük bir heyecana sahne oldu.Ev sahibi ekip 24. dakikada Patson Daka ile 1-0 öne geçti. Tottenham'ın cevabı 38. dakikada Kane ile geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Çağlar Söyüncü ve takım arkadaşları, 76. dakikada James Maddison'ın attığı golle 2-1 öne geçti.Tottenham'ın golleri, 90+5 ve 90+7'de geldi. Bu dakikalarda sahne alan Hollandalı oyuncu Steven Bergwijn, Tottenham'ı deplasmanda 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.3 puanı alan Tottenham, 36 puanla 5. sırada yer aldı. Leicester ise 25 puanla 10. sırada kaldı.Leicester City forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/hull-city-acun-ilicalinin-kulubu-satin-aldigini-acikladi-1052910122.html
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premier lig, leicester city, tottenham

Tarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı

13:02 20.01.2022
© AATarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı
Tarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasının erteleme maçında Leicester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Leicester City, 90+4. dakikasına 2-1 önde girdiği karşılaşmada rakibine 3-2 yenilmekten kurtulamadı.
Premier Lig'de erteleme maçında Leicester City ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren maç, büyük bir heyecana sahne oldu.
Ev sahibi ekip 24. dakikada Patson Daka ile 1-0 öne geçti. Tottenham'ın cevabı 38. dakikada Kane ile geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Çağlar Söyüncü ve takım arkadaşları, 76. dakikada James Maddison'ın attığı golle 2-1 öne geçti.
Tottenham'ın golleri, 90+5 ve 90+7'de geldi. Bu dakikalarda sahne alan Hollandalı oyuncu Steven Bergwijn, Tottenham'ı deplasmanda 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.
3 puanı alan Tottenham, 36 puanla 5. sırada yer aldı. Leicester ise 25 puanla 10. sırada kaldı.
Leicester City forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.
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