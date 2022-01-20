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Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek: Candır, canımızdır o
Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek: Candır, canımızdır o
Tarkan, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözleri nedeniyle hedef alınan sanatçı Sezen Aksu’ya destek verdi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:34+0300
2022-01-20T17:44+0300
yaşam
sezen aksu
instagram
şarkı
suç duyurusu
destek
adem
tarkan
havva
paylaşım
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Sezen Aksu, 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısıyla gündem olmuştu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle Aksu, sosyal medyada hedef alınmış, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.Sanatçının yakın arkadaşı olduğu bilinen Tarkan, bugün Sezen Aksu’ya destek verdiği bir Instagram paylaşımı yaptı. Sanatçı, Aksu hakkında şu ifadeleri kullandı:“Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir.Candır, canımızdır o.Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.Bugünün tbt’si de Sezen’le yıllar önce gittiğimiz Tayland tatilinde herkesi ekip baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun.”
https://tr.sputniknews.com/20220117/sezen-aksunun-hz-adem-ve-hz-havva-ile-ilgili-sarki-sozleri-gundem-oldu-1052814769.html
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sezen aksu, instagram, şarkı, suç duyurusu, destek, adem, tarkan, havva, paylaşım

Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek: Candır, canımızdır o

17:34 20.01.2022 (güncellendi: 17:44 20.01.2022)
© Fotoğraf : Twitter Tarkan - Sezen Aksu
Tarkan - Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Tarkan, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözleri nedeniyle hedef alınan sanatçı Sezen Aksu’ya destek verdi.
Sezen Aksu, 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısıyla gündem olmuştu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle Aksu, sosyal medyada hedef alınmış, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Sanatçının yakın arkadaşı olduğu bilinen Tarkan, bugün Sezen Aksu’ya destek verdiği bir Instagram paylaşımı yaptı. Sanatçı, Aksu hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir.
Candır, canımızdır o.
Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.
Bugünün tbt’si de Sezen’le yıllar önce gittiğimiz Tayland tatilinde herkesi ekip baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun.”
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Sezen Aksu'nun 'Hz.Adem ve Hz.Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
17 Ocak, 15:41
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