https://tr.sputniknews.com/20220120/tbmm-baskani-sentop-cumhurbaskanimiz-baeni-ziyaret-edecek-1052943253.html

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız şubat ayında BAE'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız şubat ayında BAE'yi ziyaret edecek

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini belirtti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:58+0300

2022-01-20T15:58+0300

2022-01-20T16:10+0300

birleşik arap emirlikleri (bae)

recep tayyip erdoğan

tbmm

mustafa şentop

politika

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.Parlamenterler heyetinin de katıldığı görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri, yeni dönemden beklentiler ile ticari, ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi. Meclis Başkanı Şentop görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi. Şentop daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan standlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti.

https://tr.sputniknews.com/20220104/erdoganin-suudi-arabistana-gerceklestirecegi-ziyaret-bolgede-yasanan-normallesmenin-parcasi-1052393033.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

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birleşik arap emirlikleri (bae), recep tayyip erdoğan, tbmm, mustafa şentop