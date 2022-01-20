https://tr.sputniknews.com/20220120/tbmm-baskani-sentop-cumhurbaskanimiz-baeni-ziyaret-edecek-1052943253.html
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız şubat ayında BAE'yi ziyaret edecek
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız şubat ayında BAE'yi ziyaret edecek
Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini belirtti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:58+0300
2022-01-20T15:58+0300
2022-01-20T16:10+0300
birleşik arap emirlikleri (bae)
recep tayyip erdoğan
tbmm
mustafa şentop
politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.Parlamenterler heyetinin de katıldığı görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri, yeni dönemden beklentiler ile ticari, ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi. Meclis Başkanı Şentop görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi. Şentop daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan standlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti.
https://tr.sputniknews.com/20220104/erdoganin-suudi-arabistana-gerceklestirecegi-ziyaret-bolgede-yasanan-normallesmenin-parcasi-1052393033.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), recep tayyip erdoğan, tbmm, mustafa şentop
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız şubat ayında BAE'yi ziyaret edecek
15:58 20.01.2022 (güncellendi: 16:10 20.01.2022)
Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini belirtti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.
Parlamenterler heyetinin de katıldığı görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri, yeni dönemden beklentiler ile ticari, ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi. Meclis Başkanı Şentop görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.
TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi. Şentop daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan standlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti.