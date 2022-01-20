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https://tr.sputniknews.com/20220120/tongadaki-felaket-57-yasindaki-adam-27-saat-yuzerek-hayatta-kaldi-1052930214.html
Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı
Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı
Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar ülkesi Tonga'da 14 Ocak'ta meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybetmesine, bazı adaların yaşanmaz hale gelmesine yol açan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:32+0300
2022-01-20T12:32+0300
tonga
dünya
tsunami
yüzme
dalga
yanardağ
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Tonga'da 57 yaşındaki bir adam, tsunami dalgalarıyla denize sürüklendikten sonra yaklaşık 27 saat yüzerek nasıl hayatta kaldığını anlattı. Aşağı yukarı 60 kişilik nüfusu olan Atata adasında yaşayan Lisala Folau adlı adam, Broadcom Broadcasting radyosuna verdiği demeçte, cumartesi yerel saatle akşam 7'de evinde resim yaparken tsunami uyarısı aldığını, kısa süre sonra da dalgaların evini vurduğunu söyledi. Dalgalardan kaçmak için ağaca tırmandığını ama kurtulamadığını belirten Folau sağlık sorunları olduğunu ve düzgün yürüyemediğini vurguladı. Yine de mücadeleyi bırakmayan ve su üstünde kalmaya çalışan Folau, ana adalardan biri olan Tongatapu'ya kadar 7.5 km yüzdü. Bir diğer deyişle pazar akşamı saat 10 civarı, yani 27 saat sonra karaya sağ olarak çıkmış oldu.
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tonga, tsunami, yüzme, dalga, yanardağ

Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı

12:32 20.01.2022
© AFP 2021Tonga- Yanardağ faciası
Tonga- Yanardağ faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021
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Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar ülkesi Tonga'da 14 Ocak'ta meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybetmesine, bazı adaların yaşanmaz hale gelmesine yol açan yanardağ faciası ve peşi sıra gelen tsunami sonrası bir diğer mucizevi kurtuluş hikayesi basına yansıdı.
Tonga'da 57 yaşındaki bir adam, tsunami dalgalarıyla denize sürüklendikten sonra yaklaşık 27 saat yüzerek nasıl hayatta kaldığını anlattı. Aşağı yukarı 60 kişilik nüfusu olan Atata adasında yaşayan Lisala Folau adlı adam, Broadcom Broadcasting radyosuna verdiği demeçte, cumartesi yerel saatle akşam 7'de evinde resim yaparken tsunami uyarısı aldığını, kısa süre sonra da dalgaların evini vurduğunu söyledi.
Dalgalardan kaçmak için ağaca tırmandığını ama kurtulamadığını belirten Folau sağlık sorunları olduğunu ve düzgün yürüyemediğini vurguladı.
Yine de mücadeleyi bırakmayan ve su üstünde kalmaya çalışan Folau, ana adalardan biri olan Tongatapu'ya kadar 7.5 km yüzdü. Bir diğer deyişle pazar akşamı saat 10 civarı, yani 27 saat sonra karaya sağ olarak çıkmış oldu.
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