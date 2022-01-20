https://tr.sputniknews.com/20220120/tongadaki-felaket-57-yasindaki-adam-27-saat-yuzerek-hayatta-kaldi-1052930214.html

Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı

Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı

Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar ülkesi Tonga'da 14 Ocak'ta meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybetmesine, bazı adaların yaşanmaz hale gelmesine yol açan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T12:32+0300

2022-01-20T12:32+0300

2022-01-20T12:32+0300

tonga

dünya

tsunami

yüzme

dalga

yanardağ

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Tonga'da 57 yaşındaki bir adam, tsunami dalgalarıyla denize sürüklendikten sonra yaklaşık 27 saat yüzerek nasıl hayatta kaldığını anlattı. Aşağı yukarı 60 kişilik nüfusu olan Atata adasında yaşayan Lisala Folau adlı adam, Broadcom Broadcasting radyosuna verdiği demeçte, cumartesi yerel saatle akşam 7'de evinde resim yaparken tsunami uyarısı aldığını, kısa süre sonra da dalgaların evini vurduğunu söyledi. Dalgalardan kaçmak için ağaca tırmandığını ama kurtulamadığını belirten Folau sağlık sorunları olduğunu ve düzgün yürüyemediğini vurguladı. Yine de mücadeleyi bırakmayan ve su üstünde kalmaya çalışan Folau, ana adalardan biri olan Tongatapu'ya kadar 7.5 km yüzdü. Bir diğer deyişle pazar akşamı saat 10 civarı, yani 27 saat sonra karaya sağ olarak çıkmış oldu.

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tonga, tsunami, yüzme, dalga, yanardağ