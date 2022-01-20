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Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı
© AFP 2021Tonga- Yanardağ faciası
© AFP 2021
Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar ülkesi Tonga'da 14 Ocak'ta meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybetmesine, bazı adaların yaşanmaz hale gelmesine yol açan yanardağ faciası ve peşi sıra gelen tsunami sonrası bir diğer mucizevi kurtuluş hikayesi basına yansıdı.
Tonga'da 57 yaşındaki bir adam, tsunami dalgalarıyla denize sürüklendikten sonra yaklaşık 27 saat yüzerek nasıl hayatta kaldığını anlattı. Aşağı yukarı 60 kişilik nüfusu olan Atata adasında yaşayan Lisala Folau adlı adam, Broadcom Broadcasting radyosuna verdiği demeçte, cumartesi yerel saatle akşam 7'de evinde resim yaparken tsunami uyarısı aldığını, kısa süre sonra da dalgaların evini vurduğunu söyledi.
A Miraculous story of survival has been shared on Facebook. Lisala Folau is alleged to have swam 28 hours from Atataa in #Tonga to the main island, Tongatapu-7.5 km away! Lisala was swept away during the #tsunami at 6pm on Saturday. He reached the shore of Sopu at 10pm on Sunday! pic.twitter.com/AtnczGG5Mo— Sanya Ruggiero (@Sanya_Ruggiero) January 20, 2022
Dalgalardan kaçmak için ağaca tırmandığını ama kurtulamadığını belirten Folau sağlık sorunları olduğunu ve düzgün yürüyemediğini vurguladı.
Yine de mücadeleyi bırakmayan ve su üstünde kalmaya çalışan Folau, ana adalardan biri olan Tongatapu'ya kadar 7.5 km yüzdü. Bir diğer deyişle pazar akşamı saat 10 civarı, yani 27 saat sonra karaya sağ olarak çıkmış oldu.
With a shoutout to https://t.co/DIHRbjfG6h in Tonga - here is their story of hope, the story of Lisala Folau, 57, a carpenter . . .https://t.co/SBe9eNUG6G— Kamal Ahmed (@kamalahmednews) January 20, 2022