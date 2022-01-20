https://tr.sputniknews.com/20220120/tpaonun-petrol-arama-ruhsati-2-yil-uzatildi-1052925071.html

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T09:46+0300

2022-01-20T09:46+0300

2022-01-20T09:46+0300

ekonomi

doğalgaz

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

ruhsat

petrol

karar

arama

uzatma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052925046_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_385dda307391afb5fec550c699515d0b.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 30 Aralık 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.Söz konusu petrol arama ruhsatının 30 Aralık 2023'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/botas-irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattindaki-yangin-nedeniyle-kesilen-gaz-akisi-yeniden-basladi-1052889851.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), ruhsat, petrol, karar, arama, uzatma