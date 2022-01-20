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https://tr.sputniknews.com/20220120/tpaonun-petrol-arama-ruhsati-2-yil-uzatildi-1052925071.html
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T09:46+0300
2022-01-20T09:46+0300
ekonomi
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
ruhsat
petrol
karar
arama
uzatma
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 30 Aralık 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.Söz konusu petrol arama ruhsatının 30 Aralık 2023'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/botas-irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattindaki-yangin-nedeniyle-kesilen-gaz-akisi-yeniden-basladi-1052889851.html
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doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), ruhsat, petrol, karar, arama, uzatma

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

09:46 20.01.2022
© AAPetrol - TPAO - Rafineri - Arama
Petrol - TPAO - Rafineri - Arama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 30 Aralık 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.
Söz konusu petrol arama ruhsatının 30 Aralık 2023'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.
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