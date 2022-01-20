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https://tr.sputniknews.com/20220120/tuik-baskani-bir-yanlisa-imza-atarsam-84-milyonun-hakkini-yemis-olurum-1052924548.html
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtlayan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer, "Enflasyon hesabında ben 84... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T09:29+0300
2022-01-20T09:32+0300
ekonomi
kemal kılıçdaroğlu
tüik
enflasyon
işsizlik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
faiz
muhalefet
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Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş'a konuşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtladı ve "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.Dinçer, kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktararak "Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz" diye konuştu.Dinçer, enflasyon verilerinin istatistiki bir veri olduğunu, devlet sırrı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220104/sozcu-yazari-muratoglu-kilicdaroglu-tuikin-kapisina-dayanmasaydi-enflasyon-daha-dusuk-cikardi-1052387591.html
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kemal kılıçdaroğlu, tüik, enflasyon, işsizlik, türkiye istatistik kurumu (tüik), faiz, muhalefet

TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum

09:29 20.01.2022 (güncellendi: 09:32 20.01.2022)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtlayan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer, "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi.
Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş'a konuşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtladı ve "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
Dinçer, kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktararak "Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz" diye konuştu.
Dinçer, enflasyon verilerinin istatistiki bir veri olduğunu, devlet sırrı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"'TÜİK enflasyonu aslında yüksek hesaplıyor ama baskılar yüzünden düşük oran açıklanıyor' Peki hiç düşünülmüyor mu, hesaplanan doğru oran yıllar yılı nasıl oluyor da hiç sızmıyor? TÜİK yıllardır enflasyonu hesaplanandan düşük açıklayacak ama orada çalışan hiç kimse bunu eşine, dostuna, bir basın mensubuna söylemeyecek. İstatistiki verilerden söz ediyoruz; devlet sırlarının muhafaza edildiği bir kurumdan değil! Bir hesaplamanın yanlış yapıldığını söylemek, ileri sürmek başka bir şey; hesaplamanın doğru yapılıp açıklanan oranın çarpıtıldığını söylemek başka bir şey. İlkini ileri sürebiliriz, eleştirilecek yönler bulabiliriz; muhtemelen vardır da. Ama ikinci; çok iddialı bir yaklaşım. Bunu da iddia edebiliriz ama arada bir de düşünelim; 'TÜİK nasıl bir kurum ki hesapladığı doğru oranları hiç sızdırmadan yıllardır gizlemeyi başarıyor' diye"

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