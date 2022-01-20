https://tr.sputniknews.com/20220120/turkiye-kupasi-son-16-turunun-programi-belli-oldu--1052943564.html

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:04+0300

2022-01-20T16:04+0300

2022-01-20T16:04+0300

spor

ziraat türkiye kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 8 Şubat Salı günü başlayacak ve 10 Şubat Perşembe günü son bulacak. 4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turunda mücadele edecek.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:8 ŞUBAT SALI14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor9 ŞUBAT ÇARŞAMBA13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor10 ŞUBAT PERŞEMBE17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor20.30 Beşiktaş - Göztepe

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ziraat türkiye kupası