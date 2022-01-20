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Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu
Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:04+0300
2022-01-20T16:04+0300
spor
ziraat türkiye kupası
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 8 Şubat Salı günü başlayacak ve 10 Şubat Perşembe günü son bulacak. 4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turunda mücadele edecek.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:8 ŞUBAT SALI14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor9 ŞUBAT ÇARŞAMBA13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor10 ŞUBAT PERŞEMBE17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor20.30 Beşiktaş - Göztepe
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ziraat türkiye kupası

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

16:04 20.01.2022
© AAZiraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 8 Şubat Salı günü başlayacak ve 10 Şubat Perşembe günü son bulacak.
4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turunda mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe
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