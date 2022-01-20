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Türkiye, Osman Kavala ile ilgili görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi
Türkiye, Osman Kavala ile ilgili görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi
Türkiye, iş insanı Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T10:11+0300
2022-01-20T10:20+0300
türkiye
avrupa konseyi
yargı
dava
osman kavala
yazı
görüş
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2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar konuya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu talebe dair hükümet görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi.Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştu.Ardından Türkiye'ye resmi bir bildirim gönderilecek ve Ankara’dan 19 Ocak'a kadar yanıt vermesi talep edilmişti.Bakanlar Komitesi toplantıda Türkiye'nin cevabi yazısındaki değerlendirmeleri ele alacak, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvurup yapılıp yapılmayacağını oylayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220116/osman-kavala-kala-kala-dis-guc-olarak-bir-ben-kaldim-1052785895.html
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avrupa konseyi, yargı, dava, osman kavala, yazı, görüş

Türkiye, Osman Kavala ile ilgili görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi

10:11 20.01.2022 (güncellendi: 10:20 20.01.2022)
© AAOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Türkiye, iş insanı Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi.
2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar konuya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu talebe dair hükümet görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi.
Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştu.
Ardından Türkiye'ye resmi bir bildirim gönderilecek ve Ankara’dan 19 Ocak'a kadar yanıt vermesi talep edilmişti.
Bakanlar Komitesi toplantıda Türkiye'nin cevabi yazısındaki değerlendirmeleri ele alacak, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvurup yapılıp yapılmayacağını oylayacak.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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