https://tr.sputniknews.com/20220120/turkiye-osman-kavala-ile-ilgili-gorusunu-avrupa-konseyine-gonderdi-1052926085.html

Türkiye, Osman Kavala ile ilgili görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi

Türkiye, Osman Kavala ile ilgili görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi

Türkiye, iş insanı Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:11+0300

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türkiye

avrupa konseyi

yargı

dava

osman kavala

yazı

görüş

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2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar konuya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu talebe dair hükümet görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi.Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştu.Ardından Türkiye'ye resmi bir bildirim gönderilecek ve Ankara’dan 19 Ocak'a kadar yanıt vermesi talep edilmişti.Bakanlar Komitesi toplantıda Türkiye'nin cevabi yazısındaki değerlendirmeleri ele alacak, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvurup yapılıp yapılmayacağını oylayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220116/osman-kavala-kala-kala-dis-guc-olarak-bir-ben-kaldim-1052785895.html

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avrupa konseyi, yargı, dava, osman kavala, yazı, görüş