https://tr.sputniknews.com/20220120/turkiye-tesis-yoneticileri-federasyonu-en-yuksek-aidat-bedelleri-sariyer-ortakoy-ve-besiktasta-1052929706.html

Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu: En yüksek aidat bedelleri Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta

Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu: En yüksek aidat bedelleri Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta

Yeni yılla birlikte yüzde 40-60 civarında yükselen site aidatları yönetimler ile konut sahiplerini karşı karşıya getirirken Türkiye Tesis Yöneticileri... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:43+0300

2022-01-20T11:43+0300

2022-01-20T11:43+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

sarıyer

üsküdar

beşiktaş

aidat

ortaköy

site

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İstanbul'da bazı sitelerin sakinleri aidatlara yapılan zamlara tepki gösterip, eylemler gerçekleştiriyor. TEYFED verilerine göre, en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde alınıyor. Buralardaki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında aidatlar alınıyor. Tuzla'da aidatlar 350 lirayken yeni yapılan zamlarla 350 liraya çıktı. TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, İstanbul genelinde aidat ücretlerinin yüzde 40 ile 50 arasında arttığını açıkladı.'İstanbul'da yüzde 45 zam söz konusu'TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır "Aidatların neden arttığından başlamamız gerekiyor. Bugün asgari ücrete yüzde 50 gibi bir zam geldi. Elektriğe yüzde 125 zam geldi. Bütün sitelerde kullanılan malzemelere de zam geldi. Bugün aidat oranlarına baktığımızda İstanbul genelinde ortalama yüzde 40-45 arasında zam var. Sitelerde verilen hizmetlerin yanı sıra bir de bakım bedelleri var" dedi.'Üsküdar, Çamlıca, Kadıköy'de 1300'e kadar çıkıyor'Sağır, "Geçen sene ile bu seneyi kıyaslarsak; Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı şu anda 750-800 TL arasında. Bugün İstanbul'un en yüksek aidat toplanılan yerler Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş. O bölgelerde de aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkabiliyor. Üsküdar-Çamlıca bölgesinde de yüzde 50 gibi arttı. Üsküdar, Çamlıca, Kadıköy bölgesinde ortalama aidat 350 lira bandından başlayıp, 850-1300 liraya kadar çıkabiliyor. Aidatları kira ile endekslersek yanılırız. Aidatları çalışan ve gelen zamlarla endekslememiz gerekiyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220106/site-sakinlerinden-aidat-zammi-protestosu-1052453188.html

https://tr.sputniknews.com/20201102/aidat-kavgasinda-kan-akti-vuran-kisi-bence-hakli-1043137739.html

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istanbul, kadıköy, sarıyer, üsküdar, beşiktaş, aidat, ortaköy, site