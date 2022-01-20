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Türkiye'de son 24 saatte, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T19:16+0300
2022-01-20T19:23+0300
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, sson 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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Türkiye'de son 24 saatte, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi

19:16 20.01.2022 (güncellendi: 19:23 20.01.2022)
© DHAEdirne - maske - koronavirüs
Edirne - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, sson 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı.
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