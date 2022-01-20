https://tr.sputniknews.com/20220120/twitch-yayincisi-pqueene-yasasin-irkimiz-sarkisiyla-dans-ettigi-icin-sorusturma-1052937241.html

Twitch yayıncısı 'Pqueen'e 'Yaşasın Irkımız' şarkısıyla dans ettiği için soruşturma

Twitch yayıncısı 'Pqueen'e 'Yaşasın Irkımız' şarkısıyla dans ettiği için soruşturma

Pqueen lakaplı yayıncı Büşra Pelin Baynazoğlu, canlı yayın esnasında 'Yaşasın Irkımız' şarkısıyla dans ettiği için ‘halkı kin ve nefrete sürükleme’... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:56+0300

2022-01-20T13:56+0300

2022-01-20T14:10+0300

twitch

türkiye

soruşturma

pelin baynazoğlu (pqueen)

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Twitch yayıncısı Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu bir yayınında ‘Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız...’ şarkı sözleriyle dans etmesi nedeniyle ifadeye çağrıldı. Hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bir video yayınlayan yayıncı, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.Sosyal medya hesabından olayı duyuran Pqueen, "Ayyy aşırı komik bir konuda hakkımda soruşturma açıldı gittim ifade verdim bugün. Buradan mı kahkahalarla anlatsam yoksa akşam yayında mı yere yatarak gülsem onun hesabını yapıyorum" dedi.Pqueen yaptığı yayında bir de hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması olduğunu da ekledi. Pqueen, “Dosyada bir hesap TikTok’ta paylaşım yapıyor. Dalga geçiyor. Bana ait olmadığı yazıldığı halde bana soruşturma açılıyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210317/twitch-yayinina-katilan-mansur-yavas-bana-catanlara-ozelden-yaziyorum-1044054515.html

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twitch, soruşturma, pelin baynazoğlu (pqueen)