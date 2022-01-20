https://tr.sputniknews.com/20220120/umit-ozdag-8-milyon-siginmaci-giderse-enflasyon-yuzde-13-dusecek-1052958844.html

Ümit Özdağ: 8 milyon sığınmacı giderse enflasyon yüzde 13 düşecek

Ümit Özdağ: 8 milyon sığınmacı giderse enflasyon yüzde 13 düşecek

Haber Global kanalında yayınlanan Siyaset Özel programının canlı yayın konuğu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ program sırasında yaptığı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T23:40+0300

2022-01-20T23:40+0300

2022-01-20T23:57+0300

ümit özdağ

suriyeli sığınmacılar

suriyeli

enflasyon

türkiye

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Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Siyaset Özel programının konuğu olan Ümit Özdağ'a programın konuk gazetecileri Faruk Aksoy ve Hacı Yakışıklı tarafından yöneltilen soru ve Özdağ'ın yanıtlarından bazı öne çıkanlar şöyle:'Ekonomideki sıkıntının nedeni mülteciler mi?''Buraya gelenler, en alt seviyede eğitimden geçenler diğerlerini Avrupalılar aldı'' 8 milyon sığınmacı giderse enflasyon yüzde 13 düşecek''Vatandaş herhangi bir esnafa kimlik sorabilir, suç değil'İzmir'de bir kuyumcu dükkanı. İzmirlilere altın satıyorsanız Türkçe yazarsınız, Arapça değil. Arapça yazıları görünce Suriyeli ya da Arap olduğunu anladım. İçeri girdim, kameralarda var. Çıkart kimliğini demedim. Arkadaş merhaba nasılsınız diyerek gayet nazik konuştum. Benim Suriyelilerle derdim yok, benim hükümetin bu politikasıyla derdim var. Dedim ki "ülkene dönecek misin?" Tam anlamadı, çocuk tercüme etti. "Hayır dönmeyeceğim, zaten vatandaşlık aldım" dedi. Ben de "aa gerçekten mi göster o zaman" dedim. Silah ruhsatı sormadım, kendisi dört tane kimlik getirdi. Gitti oradan deste deste kimlik getirdi önüme koydu. Bir tanesi ehliyet, biri vatandaşlık, öteki ruhsat ve diğerini hatırlamıyorum. Korkmadı adam. Türkçe bilmeyen bir adama, siz silah veriyorsunuz. siz dur diyorsunuz, o onu vur anlıyor. Bunun bedelini kim ödeyecek? Türkçe bilmeyen bir vatandaşa silah ruhsatı verilmez. Vatandaş herhangi bir esnafa kimlik sorabilir, suç değil.'Avrupa'daki Türklerle, Türkiye'deki Suriyelileri karşılaştırmak akıl dışı bir şey'Türkiye'de ne kadar Alman var? 50 bin. Ne kadar İngiliz var? Hadi 50 bin diyelim. Bakın Türkiye'de 500 bin Alman olsun itirazım olur. Suriye hemen yanımızda ve iç savaştan çıkmış, Türkiye'de demografik dengeleri değiştirmiş. İçinde ne kadar İŞİD'e çalışan var bilmiyoruz. Yarın bir düdüğe basıldığında bunların Türkiye'de ne eylemler yapacağını bilmiyoruz. Avrupa'daki Türklerle, Türkiye'deki Suriyelileri karşılaştırmak akıl dışı bir şey.'Vatandaşlık verirsiniz ama belli şartlar çerçevesinde'Bu konuda olağanüstü bir karartma var. Suriyelilerle ilgili her konuda dezenfermasyon yapıyorlar. 450 bin Suriyeli döndü diyorlar, BM 100 bin döndü diyor. Vatandaşlık vermek vatanınıza ortak etmek. Vatandaşlık verirsiniz ama belli şartlar çerçevesinde. Ama burada vatandaşlık kanununu da çiğniyorlar. Bu iddianın kaynağı içeriden. Gizliyorlar ama içeriden. Ben şunu da söyledim; benim yalan söylediğimi düşünüyorsanız, vatandaşlık verilenlerin ismini yayınlayın. Vatandaşlık verilenleri eskisi gibi Resmi Gazete'de yayınlayın ben de sizden özür dileyeceğim. Şakır şakır vatandaşlık verilmeye devam ediliyor.Siz biliyor muydunuz Tapu Kadastro'nun 12 ülkede şube açıp toprak sattığını? Bilmiyordunuz, şimdi öğrendiniz. Garip bir şey değil mi? Kime satıldığını biliyor musunuz? Neyle karşı karşıaya kalacağız? Çin Devleti stratejik bir karar alırsa, Türkiye'de 10 milyon vatandaşlık alır. Çin Devleti'nin kaynakları yeter bastırır parayı.'Uzamış bir misafirlik ev sahibine eziyettir'Biz diyoruz ki, bu insanlar Türkiye'nin dostları olarak geri dönmeliler. Biz onları orada ziyaret edelim. Ama uzamış bir misafirlik ev sahibine eziyettir. Bu söz Hz. Peygamberimizin sözü. Dünyanın hiçbir yerinde arap toplumları entegre olmaz. PKK'yı kuranların hiçbiri kürtçe bilmiyordu. Biz ne diyoruz; ülkelerine dönsünler. Biz önce herkes kendi vatanına gitsin, yerleşsin ve PKK devleti kurulmasın istiyoruz. Gidip Beşar Esad ile görüşelim, el sıkışalım. Türk firmaları, Suriye'nin inşasını devralsın. Biraz para kazanmamız lazım. Bu insanlar da yapılan anlaşmalar çerçevesinde nereden geldilerse oraya dönsünler. Türkiye ve Rusya 5 yıl BM adına bu insanların can güvenliğinden sorumlu olsun.'Geri dönmek istemeyenler ne olacak?'Bu vatandaşlıkların tamamını iptal edeceğiz. Oy potansiyeli olarak bakıyorlar, PKK'ya yardımcı oluyorlar. Biz böyle bir oyunun içinde değiliz. Gelin bir referandum yapalım, kalsınlar mı gitsinler mi diye. Türkiye'de kayıtsız milyonlarca Suriyeli var. Kaçakları yakalayıp sınıra teslim edeceğiz. Sonra geriye kalanlar legal olanlar, hemen bir düzenleme yapacağız. Artık Suriye'de iç savaş bitti. Hastane yardımlarını durduracağız. İlaç yardımları durdurulacak. Türkler gibi para vereceksiniz. Belediyelere talimat vereceğiz. Bulundukları şehirlerden sınıra kadar intikallerini sürdüreceğiz."

https://tr.sputniknews.com/20211228/umit-ozdag-suriye-kokenli-kuyumcuya-girip-kimlik-ve-ruhsat-sordu-1052198258.html

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ümit özdağ, suriyeli sığınmacılar, suriyeli, enflasyon