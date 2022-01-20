https://tr.sputniknews.com/20220120/unlu-sarkici-gulsen-kiyafet-tartismalarina-yanit-verdi-hicbir-sifatin-kolesi-degilim-1052954114.html

Ünlü şarkıcı Gülşen, 'kıyafet' tartışmalarına yanıt verdi: Hiçbir sıfatın kölesi değilim

Ünlü şarkıcı Gülşen, 'kıyafet' tartışmalarına yanıt verdi: Hiçbir sıfatın kölesi değilim

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Gülşen'i kastederek "Külotla da sahneye çıkmasınlar" demesi tartışmalara yol açarken, Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T21:26+0300

2022-01-20T21:26+0300

2022-01-20T21:52+0300

türkiye

gülşen

kıyafet

izzet yıldızhan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044976852_33:0:1169:639_1920x0_80_0_0_e387b7a57d6f0c7360c9d31d02f60e2a.jpg

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahnede iddialı kıyafetler giyen Türk pop müziğinin yıldız ismi Gülşen ise söz konusu açıklamanın ardından Cahide adlı mekanda dinleyicileriyle buluştu.Gülşen'in sahnede giydiği transparan cesur kıyafet İzzet Yıldızhan'a yanıt olarak yorumlanmıştıPop yıldızı Gülşen, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bu kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez. Bu kıyafeti sesi olmayan şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkar olan giymez. Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye. Giyemez. Hadi giydi, ama o dansı edemez. Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer ama her şeyi yolunda giden bir evliliği varsa giymez. Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı.Kadınlara 'anne olma, evlat olma, eş olma', Erkeklere 'erkek olma, hükmetme zorunluluğunda olma, aksi taktirde eksik olacağı' üzerinden uygulanan tüm tahakkümün nasıl bir cehennem olduğunu ve bu tahakkümün en sonunda erk'lik taşımayanın ya da onun yasalarına uymayanın yaşamdan silinmesini meşrulaştırmaya hizmet etmekte olduğunu ne olur görelim artık hep birlikte. Bir insanın yaşam hakkı, yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da insan bir diğerinden üstün olamaz. Evet, ben bir anne-babanın kızı, evet bir erkeğin eşi, ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı Bir erkeğin karısı Bir çocuğun annesi olmaktan öte; Ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gülşen, kıyafet, izzet yıldızhan