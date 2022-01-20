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Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Fransa-Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva şirketi, inaktif aşısının üç dozunun Covid-19’un Omicron varyantına karşı etkili olduğunu bildirdi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:26+0300
2022-01-20T16:36+0300
valneva
koronavirüs
fransa
aşı
omicron
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Şirketten yapılan açıklamada, ilk laboratuvar çalışmalarının inaktif VLA2001 aşısının üç dozunun Kovid-19’a karşı etkili olduğunu gösterdiği belirtildi.Açıklamada, çalışmalarda, 30 deneğe üç doz VLA2001 uygulandıktan sonra alınan kan örneklerinin tümünde, Kovid-19’un orijinal hali ile Delta varyantını etkisiz kılan antikorlar tespit edildiği, 26 denekten (yüzde 87’sinde) alınan örneklerde Omicron varyantına karşı etkili antikorlar oluştuğunun belirlendiği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen şirket yetkilisi Dr. Juan Carlos Jaramillo, inaktif VLA2001’in geniş koruma yelpazesinin potansiyelini gösteren sonuçların kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade etti.Jaramillo, daha önce deneklere iki doz VLA2001 uygulandığı ve yüksek antikor ile T-hücresi reaksiyonu aldıkları faz 3 denemelerinden elde ettikleri bulgularla VLA2001’in Covid-19’a karşı mücadelede önemli bir bileşen olacağına inandıklarını kaydetti.Valneva, 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve diğer ülkelerdeki ilaç denetim kurumlarından aşısı için onay almayı umuyor.
https://tr.sputniknews.com/20200914/fransiz-sirket-valneva-ingiltereye-190-milyon-kovid-19-asisi-saglayacak-1042843205.html
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valneva, fransa, aşı, omicron

Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu

16:26 20.01.2022 (güncellendi: 16:36 20.01.2022)
© JEAN-FRANCOIS MONIERValneva
Valneva - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© JEAN-FRANCOIS MONIER
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Fransa-Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva şirketi, inaktif aşısının üç dozunun Covid-19’un Omicron varyantına karşı etkili olduğunu bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, ilk laboratuvar çalışmalarının inaktif VLA2001 aşısının üç dozunun Kovid-19’a karşı etkili olduğunu gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalarda, 30 deneğe üç doz VLA2001 uygulandıktan sonra alınan kan örneklerinin tümünde, Kovid-19’un orijinal hali ile Delta varyantını etkisiz kılan antikorlar tespit edildiği, 26 denekten (yüzde 87’sinde) alınan örneklerde Omicron varyantına karşı etkili antikorlar oluştuğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen şirket yetkilisi Dr. Juan Carlos Jaramillo, inaktif VLA2001’in geniş koruma yelpazesinin potansiyelini gösteren sonuçların kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade etti.
Jaramillo, daha önce deneklere iki doz VLA2001 uygulandığı ve yüksek antikor ile T-hücresi reaksiyonu aldıkları faz 3 denemelerinden elde ettikleri bulgularla VLA2001’in Covid-19’a karşı mücadelede önemli bir bileşen olacağına inandıklarını kaydetti.
Valneva, 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve diğer ülkelerdeki ilaç denetim kurumlarından aşısı için onay almayı umuyor.
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