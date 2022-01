https://tr.sputniknews.com/20220120/yikilan-24-daireli-apartmanin-yerine-devlet-20-daire-yapinca-izmirli-depremzedeler-saskina-dondu-1052955052.html

Yıkılan 24 daireli apartmanın yerine devlet 20 daire yapınca İzmirli depremzedeler şaşkına döndü

Yıkılan 24 daireli Saraçoğlu apartmanının yerine 20 daireli bina yapılmasıyla, 18 yıldır bu apartmanda oturan Esin Kütük, "Şu an inşa edilen binalarda 24 eksik...

İzmir'de 2020'nin ekim ayında meydana gelen afetin ardından deprem konutları 5 katlı olarak inşa edildi.Yıkılan 24 daireli Saraçoğlu apartmanının yerine 20 daireli bina yapılınca 4 hane açıkta kaldı. 18 yıldır bu apartmanda oturan Esin Kütük, yaşananları RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlattı.Yıkılan binanın 7. katında oturduğu için durumu belirsiz olan Kütük, "Bizim orası 1. proje alanı olarak geçiyor. Burada sadece Barış sitesinin kurası çekilebildi çünkü daire sayısı tam, o yüzden açıkta kalan yok. Benim bulunduğum Saraçoğlu apartmanında 24 daire sakini var ama yeni binada 20 daire var. Projenin ilk anlatıldığı dönemde zemin katlarda da daire olacağı söylenmişti ama zemin katta olması gereken evleri dükkana çevirdiler. Zemin katta oturacak arkadaşlarımız için olumlu olur başka seçenekler düşünmüşlerdir diye sevinmiştik ama öyle olmadı. Aralık ayının son haftası Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan telefon geldi ve ertesi gün toplantı yapılacağını söylediler. Toplantıda kura sistemini anlatmaya başladı biz şok olduk. 1. proje alanında 24 eksik daire var. Bu eksik dairelerin 4’ü bizim olduğumuz Saraçoğlu apartmanında, 10 civarı Cumhuriyet apartmanında diğer eksik daireler de Adalet sitesinde. 24 kişinin dairesi yok" dedi.'Ne kadar ödeyeceğiz bilmiyoruz'"Toplantı sonrası evde çok ağladım" diyen Kütük, şunları söyledi:"Toplantıda, yerleştirme sisteminin kura ile olacağını söylediler ve Saraçoğlu apartmanında 4 kişi için ilk önce boş çekilecek, çünkü 4 daire o apartmanda yok. Bize toplantıda seçeneklerin sunulacağını anlattılar. İlk seçenek olarak Barış sitesinin zemin katında 13 dairenin olduğunu söylediler ve burayı seçebilirsiniz dediler. İkinci seçenek olarak şehir hastanesinin orada yeni yapılan binalardan seçebilirsiniz dediler ve üçüncü seçenek olarak da arsa payının ücreti ödenebilir ya da dükkanlarda ticarethane olarak seçim yapabilirsiniz dediler. Bu açıklamalar sonucunda biz beynimizden vurulmuşa döndük. Biz bu evleri hem taksitle alıyoruz hem de bizim binamız yıkılacağı zaman orta hasarlıydı ve devlet yıkmıştı riskli diye o yüzden de yüzde 0 faizden bizi yararlandırmadılar. Şu an için ne kadar ödeme yapacağımızı bilmiyoruz. 1. projenin yanında trafo merkezi yapılacaktı ve arazi şu an için boş. Oraya yeni bir bina yapılabilirdi ve toplantıda biz bunu da sorduk ama bize, 'Belediye orayı vermek istemiyor' dediler. Devletin buna izin vermemesi mümkün mü? Bizleri bu kadar mağdur etmek hak mı? Bazen düşünüyorum acaba sadece İzmirliyiz diye mi biz bunları çekiyoruz... Dişimden tırnağımdan arttırdığım evim için şu an neler çekiyorum."

