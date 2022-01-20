https://tr.sputniknews.com/20220120/yolcu-ucagi-kara-saplandi-ucus-25-saat-sonra-gerceklesti-1052945104.html

Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2.5 saat sonra gerçekleşti

Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2.5 saat sonra gerçekleşti

Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağı pistte kara saplanınca uçuş bir süre ertelendi. Pistin iş makineleri tarafından temizlenmesinin ardından uçak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:29+0300

2022-01-20T16:29+0300

2022-01-20T16:29+0300

türkiye

istanbul

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kar yağışı

uçak

kar

uçuş

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2 gündür kar altında olan Malatya'da karayollarındaki ulaşımın aksamasının yanı sıra havayolu ulaşımında da zaman zaman aksamalar meydana geliyor. Son olarak Malatya- İstanbul seferini yapacak yolcu uçağı piste çıkınca bir süre sonra kara saplandı. Bu durumu bazı yolcularda sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir yolcu yaşanan bu anı “Pist kar ve buz temizliği, uçak piste çıkmadan yapılmaz mı? Uçak piste çıktığında kaydı, uçağı kurtarmaya gelen push back aracı kaydı, nihayet pisti temizliyorlar” ifadesi ile paylaştı.Piste yapılan temizliğin ardından 11.50'te kalkışı planlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı saat 14.36'da kalkış yaparak İstanbul Atatürk Hava Limanına doğru yola çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kara-saplanan-ambulans-vincle-kurtarildi-1052944324.html

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istanbul, malatya, kar yağışı, uçak, kar, uçuş