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Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2.5 saat sonra gerçekleşti
Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2.5 saat sonra gerçekleşti
Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağı pistte kara saplanınca uçuş bir süre ertelendi. Pistin iş makineleri tarafından temizlenmesinin ardından uçak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:29+0300
2022-01-20T16:29+0300
türkiye
istanbul
malatya
kar yağışı
uçak
kar
uçuş
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2 gündür kar altında olan Malatya'da karayollarındaki ulaşımın aksamasının yanı sıra havayolu ulaşımında da zaman zaman aksamalar meydana geliyor. Son olarak Malatya- İstanbul seferini yapacak yolcu uçağı piste çıkınca bir süre sonra kara saplandı. Bu durumu bazı yolcularda sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir yolcu yaşanan bu anı “Pist kar ve buz temizliği, uçak piste çıkmadan yapılmaz mı? Uçak piste çıktığında kaydı, uçağı kurtarmaya gelen push back aracı kaydı, nihayet pisti temizliyorlar” ifadesi ile paylaştı.Piste yapılan temizliğin ardından 11.50'te kalkışı planlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı saat 14.36'da kalkış yaparak İstanbul Atatürk Hava Limanına doğru yola çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kara-saplanan-ambulans-vincle-kurtarildi-1052944324.html
türkiye
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malatya
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istanbul, malatya, kar yağışı, uçak, kar, uçuş

Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2.5 saat sonra gerçekleşti

16:29 20.01.2022
© İHAYolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2.5 saat sonra gerçekleşti
Yolcu uçağı kara saplandı, uçuş 2.5 saat sonra gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağı pistte kara saplanınca uçuş bir süre ertelendi. Pistin iş makineleri tarafından temizlenmesinin ardından uçak gecikmeli olarak uçuşunu gerçekleştirdi.
2 gündür kar altında olan Malatya'da karayollarındaki ulaşımın aksamasının yanı sıra havayolu ulaşımında da zaman zaman aksamalar meydana geliyor.
Son olarak Malatya- İstanbul seferini yapacak yolcu uçağı piste çıkınca bir süre sonra kara saplandı. Bu durumu bazı yolcularda sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir yolcu yaşanan bu anı “Pist kar ve buz temizliği, uçak piste çıkmadan yapılmaz mı? Uçak piste çıktığında kaydı, uçağı kurtarmaya gelen push back aracı kaydı, nihayet pisti temizliyorlar” ifadesi ile paylaştı.
Piste yapılan temizliğin ardından 11.50'te kalkışı planlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı saat 14.36'da kalkış yaparak İstanbul Atatürk Hava Limanına doğru yola çıktı.
Kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı
16:20
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