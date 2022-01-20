Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220120/youtube-premium-icin-turkiyede-yillik-uyelik-geldi-1052933672.html
YouTube Premium için Türkiye’de yıllık üyelik geldi
YouTube Premium için Türkiye’de yıllık üyelik geldi
YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği, bu hafta itibarıyla Türkiye'de kullanıma sunuldu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:56+0300
2022-01-20T12:56+0300
ekonomi
video
türkiye
sosyal medya
fiyat
üyelik
youtube
youtube premium
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049778726_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_4f087ba208e4ad6f39c75830637a213f.jpg
YouTube Music ve reklamsız izleme olanağı veren YouTube Premium, kullanım şekline, yeni bir abonelik seçeneği daha ekledi.YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği bu hafta itibarıyla Türkiye, Rusya, ABD, Kanada, Meksika ve Brezilya gibi belirli ülkelerde kullanıma sunuldu. Yıllık abonelik için kısa bir süreliğine kampanya da uygulancak.23 Ocak tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında YouTube Music yıllık abonelik seçeneği 125.99TL olarak sunuluyor. YouTube Premium yıllık abonelik seçeneği ise 152.99TL olarak belirlenmiş. Yıllık abonelik otomatik yenilemeli değil ve bittiğinde yeniden alınması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/baby-sharktan-yeni-rekor-youtubeda-10-milyar-izlenmeye-ulasan-ilk-video-oldu-1052738100.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049778726_91:0:1158:800_1920x0_80_0_0_ef516120324c6d26049d017692fc522e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, türkiye, sosyal medya, fiyat, üyelik, youtube, youtube premium

YouTube Premium için Türkiye’de yıllık üyelik geldi

12:56 20.01.2022
© REUTERS / Lucy NicholsonYouTube - logo
YouTube - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
Abone ol
YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği, bu hafta itibarıyla Türkiye'de kullanıma sunuldu.
YouTube Music ve reklamsız izleme olanağı veren YouTube Premium, kullanım şekline, yeni bir abonelik seçeneği daha ekledi.
YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği bu hafta itibarıyla Türkiye, Rusya, ABD, Kanada, Meksika ve Brezilya gibi belirli ülkelerde kullanıma sunuldu. Yıllık abonelik için kısa bir süreliğine kampanya da uygulancak.
23 Ocak tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında YouTube Music yıllık abonelik seçeneği 125.99TL olarak sunuluyor. YouTube Premium yıllık abonelik seçeneği ise 152.99TL olarak belirlenmiş. Yıllık abonelik otomatik yenilemeli değil ve bittiğinde yeniden alınması gerekiyor.
Baby Shark - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
YAŞAM
'Baby Shark'tan yeni rekor: YouTube'da 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu
14 Ocak, 13:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce