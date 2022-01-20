https://tr.sputniknews.com/20220120/yuksek-fiyatlar-sonrasi-cimere-basvuru-aylik-20-adet-ped-ucretsiz-olsun-fiyatlar-dusurulsun-1052927095.html

Yüksek fiyatlar sonrası CİMER'e başvuru: Aylık 20 adet ped ücretsiz olsun, fiyatlar düşürülsün

Yüksek fiyatlar sonrası CİMER'e başvuru: Aylık 20 adet ped ücretsiz olsun, fiyatlar düşürülsün

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, CİMER'e başvuruda bulunduğunu duyurdu. Dernek "Hijyenik pedler ücretsiz olmalıdır. Derneğimiz, acilen uygulamaya konması... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:56+0300

2022-01-20T10:56+0300

2022-01-20T10:56+0300

ekonomi

ekonomik kriz

ped

zam

ekonomi

fiyat

cimer

orkid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104147/57/1041475776_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_5f70e8fe0916d0f1374d2a1cd756020b.jpg

Hijyenik ped fiyatlarının son dönemde büyük artış gösterdiğini dile getiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğ, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na seslendi ve CİMER'e başvuruda bulunduğunu duyurdu.Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, aylık 20 adet olacak şekilde ücretsiz hijyenik ped sağlaması ve satışa sunulan pedlerin kalite denetimi yapılarak fiyatlarının aşağı çekilmesi için ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu. Dernek, çağrısını "Derneğimiz, acilen uygulamaya konması gereken iki ayrı talebimizi, ilgili kurumlara ve CİMER’e iletti. Tüm kamuoyunu CİMER yoluyla Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na yapılacak çağrıya güç vermeye davet ediyoruz" ifadeleri ile duyurdu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomik kriz, ped, zam, ekonomi, fiyat, cimer, orkid