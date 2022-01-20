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https://tr.sputniknews.com/20220120/zaharova-ukrayna-batinin-askeri-yardimini-donbassa-operasyon-konusunda-tam-yetki-olarak-goruyor-1052934836.html
Zaharova: Ukrayna, Batı'nın askeri yardımını Donbass'a operasyon konusunda tam yetki olarak görüyor
Zaharova: Ukrayna, Batı'nın askeri yardımını Donbass'a operasyon konusunda tam yetki olarak görüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımın Kiev'de Donbass'a askeri operasyon düzenlemek için tam yetki... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:11+0300
2022-01-20T13:12+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
mariya zaharova
saldırı
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Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sadece son aylarda Washington Ukrayna'ya 30 Javelin tanksavar sistemi ve bu sistemlerde kullanılan füzeleri tedarik ettiğini anımsattı.Basına yansıyan haberlere göre ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyon dolar tutarında silah göndermeye hazırladığına dikkat çeken Zaharova, "Bu yardım, Ukrayna'da Donbass'a askeri operasyon düzenlemek için tam yetki olarak görülüyor" dedi.Ukrayna ordusunun ülkenin güneydoğusundaki sivillere yönelik saldırıları durdurmadığının altını çizen Zaharova, AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun verilerine göre yılbaşından sonra yapılan ateşkes ihlallerinin 3 bini geçtiğini kaydetti.Rusya'nın Ukrayna'ya girmeyi planlandığına dair iddiaları ortaya atan Batılı ülkelerin kendi hazırladıkları askeri provokasyonlara kılıf üretmeye çalıştığını belirten Zaharova, bu provokasyonların bölgesel ve küresel güvenlik için çok trajik sonuçları olabileceğini vurguladı.Zaharova, "Resmi birimlere, kaynaklara atıf yapılarak basında yer verilen son haberler, çekincelerimizi doğruluyor. İngiltere, birkaç gündür askeri kargo uçaklarıyla Ukrayna'ya silah gönderiyor. Bu son derece açık, en az 6 uçuş düzenlendi ve her bir uçak 77.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Yani toplamda 460 ton silah yapıyor" ifadelerini kullandı.Dün Kiev'de mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2021'de Ukrayna'ya güvenlik alanında 2014'ten bu yanaki en büyük yardımı sunduklarına dikkat çekerek son birkaç haftada Kiev'e savunma tedarikleri gerçekleştirdiklerini ve birkaç hafta içinde yeni sevkiyatların planlandığını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/ukraynaya-giden-abd-disisleri-bakanindan-rusyaya-cagri-bariscil-yolu-izleyin-1052889914.html
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rusya, donbass, ukrayna, mariya zaharova, saldırı

Zaharova: Ukrayna, Batı'nın askeri yardımını Donbass'a operasyon konusunda tam yetki olarak görüyor

13:11 20.01.2022 (güncellendi: 13:12 20.01.2022)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımın Kiev'de Donbass'a askeri operasyon düzenlemek için tam yetki olarak görüldüğünü söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sadece son aylarda Washington Ukrayna'ya 30 Javelin tanksavar sistemi ve bu sistemlerde kullanılan füzeleri tedarik ettiğini anımsattı.

Basına yansıyan haberlere göre ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyon dolar tutarında silah göndermeye hazırladığına dikkat çeken Zaharova, "Bu yardım, Ukrayna'da Donbass'a askeri operasyon düzenlemek için tam yetki olarak görülüyor" dedi.

Ukrayna ordusunun ülkenin güneydoğusundaki sivillere yönelik saldırıları durdurmadığının altını çizen Zaharova, AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun verilerine göre yılbaşından sonra yapılan ateşkes ihlallerinin 3 bini geçtiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmeyi planlandığına dair iddiaları ortaya atan Batılı ülkelerin kendi hazırladıkları askeri provokasyonlara kılıf üretmeye çalıştığını belirten Zaharova, bu provokasyonların bölgesel ve küresel güvenlik için çok trajik sonuçları olabileceğini vurguladı.

Zaharova, "Resmi birimlere, kaynaklara atıf yapılarak basında yer verilen son haberler, çekincelerimizi doğruluyor. İngiltere, birkaç gündür askeri kargo uçaklarıyla Ukrayna'ya silah gönderiyor. Bu son derece açık, en az 6 uçuş düzenlendi ve her bir uçak 77.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Yani toplamda 460 ton silah yapıyor" ifadelerini kullandı.

Dün Kiev'de mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2021'de Ukrayna'ya güvenlik alanında 2014'ten bu yanaki en büyük yardımı sunduklarına dikkat çekerek son birkaç haftada Kiev'e savunma tedarikleri gerçekleştirdiklerini ve birkaç hafta içinde yeni sevkiyatların planlandığını vurgulamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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