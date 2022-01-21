KORONAVİRÜS
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Son 24 saatte, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
19:38 21.01.2022 (güncellendi: 19:43 21.01.2022)
© DHAYoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
© DHA
Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının hızlı yayılımı karşısına maske hatırlatmasında bulundu.
Maskenin en pratik ve etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şu mesajı paylaştı:
"Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun"
Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun. pic.twitter.com/81s6JQ6sFs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 21, 2022