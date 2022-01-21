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Son 24 saatte, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Son 24 saatte, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
vaka
fahrettin koca
omicron
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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının hızlı yayılımı karşısına maske hatırlatmasında bulundu.Maskenin en pratik ve etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şu mesajı paylaştı:
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türkiye, vaka, fahrettin koca, omicron

Son 24 saatte, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

19:38 21.01.2022 (güncellendi: 19:43 21.01.2022)
© DHAYoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının hızlı yayılımı karşısına maske hatırlatmasında bulundu.
Maskenin en pratik ve etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şu mesajı paylaştı:
"Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun"
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