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Bali Adası'nda Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi
Bali Adası'nda Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Denpasar kentinde, Kovid-19 Omicron varyantına rağmen Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesinden merhum Kral Ida Cokorda... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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фото, bali, hindu, ölü, gelenek

Bali Adası'nda Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleştirildi

20:50 21.01.2022
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Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Denpasar kentinde, Kovid-19 Omicron varyantına rağmen Hindu geleneklerine göre kraliyet ailesinden merhum Kral Ida Cokorda Pemecutan XI. için ölü yakma töreni gerçekleştirildi. Merhumun naaşı, 18 metre yüksekliğindeki cenaze kulesine yerleştirilerek yakıldı.
© AA

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en önemli parçası.

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en önemli parçası. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en önemli parçası.

© AA

Ölü yakma töreninin ardından tabutun tören alanına taşınmasını sağlayan kule, birkaç hafta sunular ve dualar ile arındırılıp temizleniyor, ardından şükranlar ile o da yakılıyor.

Ölü yakma töreninin ardından tabutun tören alanına taşınmasını sağlayan kule, birkaç hafta sunular ve dualar ile arındırılıp temizleniyor, ardından şükranlar ile o da yakılıyor. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

Ölü yakma töreninin ardından tabutun tören alanına taşınmasını sağlayan kule, birkaç hafta sunular ve dualar ile arındırılıp temizleniyor, ardından şükranlar ile o da yakılıyor.

© AA

Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor.

Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA

Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor.

© AA

Cesedin yakılması için hazırlanan odunlar, ölü yakıldığında kötü koku olmaması için genelde sandal ağacından tercih ediliyor.

Cesedin yakılması için hazırlanan odunlar, ölü yakıldığında kötü koku olmaması için genelde sandal ağacından tercih ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

Cesedin yakılması için hazırlanan odunlar, ölü yakıldığında kötü koku olmaması için genelde sandal ağacından tercih ediliyor.

© AA

Ceset ateşe verildikten sonra yanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Hindu inançlarına göre yavaş yanan ceset, Agni’nin bu bedeni kabul etmek istemediği ve cesedin bir günahkar olduğu anlamına geliyor.

Ceset ateşe verildikten sonra yanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Hindu inançlarına göre yavaş yanan ceset, Agni’nin bu bedeni kabul etmek istemediği ve cesedin bir günahkar olduğu anlamına geliyor. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA

Ceset ateşe verildikten sonra yanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Hindu inançlarına göre yavaş yanan ceset, Agni’nin bu bedeni kabul etmek istemediği ve cesedin bir günahkar olduğu anlamına geliyor.

© AA
Bali'de Hindu geleneklerine göre ölü yakma töreni - Sputnik Türkiye
6/10
© AA
© AA
Bali'de Hindu geleneklerine göre ölü yakma töreni - Sputnik Türkiye
7/10
© AA
© AA
Bali'de Hindu geleneklerine göre ölü yakma töreni - Sputnik Türkiye
8/10
© AA
© AA
Bali'de Hindu geleneklerine göre ölü yakma töreni - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Bali'de Hindu geleneklerine göre ölü yakma töreni - Sputnik Türkiye
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© AA
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