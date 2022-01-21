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https://tr.sputniknews.com/20220121/15-kisiye-olumune-neden-olan-doganlar-apartmani-icin-yeni-bilirkisi-raporu-1052979161.html
15 kişiye ölümüne neden olan Doğanlar Apartmanı için yeni bilirkişi raporu
15 kişiye ölümüne neden olan Doğanlar Apartmanı için yeni bilirkişi raporu
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davaya yeni bilirkişi raporu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:50+0300
2022-01-21T13:50+0300
türkiye
izmir
deprem
doğanlar apartmanı
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Ege Denizinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanında 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.4 sanık yargılanıyorDepremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen G.U. tutuksuz yargılanırken, B.I. ise firar etti.Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.Ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştıMahkeme başkanı, geçen celsede Dokuz Eylül Üniversitesinden istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi.Ek raporda, Doğanlar Apartmanı B Blok binasında, statik projede öngörülen beton sınıfının sağlanmaması, etriye donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeni ile ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi için gerekenleri yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı müteahhiti Çetin Doğan'ın ve denetleme işinin teknik ve idari gereklerini yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı fenni mesulü B.I.'nın asli kusurlu olduğu belirtildi.Raporda, yapının yıkılmasında yapı sürveyan G.U. ve yapı betonarme projesinin 1975 Deprem Yönetmeliğinde tarif edilen tasarım kriterlerinin tam olarak yerine getirilmiş olması açısından değerlendirildiğinde, yapının yıkılmasında betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'nın ise tali kusurlu olduğunun altı çizildi.Tutukluluk hallerinin devamına karar verildiEk bilirkişi raporunun okunmasının ardından tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan Mehmet Sedat Boyacı, “Benim yaptığım tüm projeler yetkililer tarafından incelenmiştir. Hiçbir projemde kusur yoktur” dedi.Çetin Doğan ise “Depremden 2 gün sonra gözaltına alındım ve 15 aydır tutukluyum. 2 çocuğumu kaybettim. 66 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Kaçma şüphem de yok” diye konuştu.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve İstanbul Teknik Üniversitesinden istenen ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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izmir, deprem, doğanlar apartmanı

15 kişiye ölümüne neden olan Doğanlar Apartmanı için yeni bilirkişi raporu

13:50 21.01.2022
© İHA / Doğanlar Apartmanı
Doğanlar Apartmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA /
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İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davaya yeni bilirkişi raporu sunuldu. Raporda, müteahhit Çetin Doğan ve firari olan fenni mesul B.I. asli, yapı sürveyanı G.U. ve statik betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı’nın tali kusurlu olduğu belirtildi.
Ege Denizinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanında 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

4 sanık yargılanıyor

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen G.U. tutuksuz yargılanırken, B.I. ise firar etti.
Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

Mahkeme başkanı, geçen celsede Dokuz Eylül Üniversitesinden istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi.
Ek raporda, Doğanlar Apartmanı B Blok binasında, statik projede öngörülen beton sınıfının sağlanmaması, etriye donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeni ile ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi için gerekenleri yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı müteahhiti Çetin Doğan'ın ve denetleme işinin teknik ve idari gereklerini yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı fenni mesulü B.I.'nın asli kusurlu olduğu belirtildi.
Raporda, yapının yıkılmasında yapı sürveyan G.U. ve yapı betonarme projesinin 1975 Deprem Yönetmeliğinde tarif edilen tasarım kriterlerinin tam olarak yerine getirilmiş olması açısından değerlendirildiğinde, yapının yıkılmasında betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'nın ise tali kusurlu olduğunun altı çizildi.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Ek bilirkişi raporunun okunmasının ardından tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan Mehmet Sedat Boyacı, “Benim yaptığım tüm projeler yetkililer tarafından incelenmiştir. Hiçbir projemde kusur yoktur” dedi.
Çetin Doğan ise “Depremden 2 gün sonra gözaltına alındım ve 15 aydır tutukluyum. 2 çocuğumu kaybettim. 66 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Kaçma şüphem de yok” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve İstanbul Teknik Üniversitesinden istenen ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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