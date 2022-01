https://tr.sputniknews.com/20220121/20-ilde-okullara-kar-tatili--1052965334.html

20 ilde okullara kar tatili

20 ilde okullara kar tatili

21 Ocak Cuma günü yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T07:41+0300

2022-01-21T07:41+0300

2022-01-21T07:41+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

kar

tatil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052878951_0:109:3255:1939_1920x0_80_0_0_0058eff5a1bdfcc71c3482028c1d73a9.jpg

Ülke genelinde birçok il ve bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.KARABÜKKarabük’te kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle yarın il merkezi ve 5 ilçede taşımalı eğitim ile özel eğitim kurumlarında eğitme 1 gün daha ara verildi.REKLAMpowered byTagOnKarabük Valiliğinden yapılan açıklamada, “21 Ocak Cuma günü itibariyle olumsuz hava şartları sebebiyle Karabük merkez ve 5 ilçemizde özel eğitim okullarımız ve eğitime taşıma yoluyla erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir. Bunun dışında kalan öğrencilerimizin karnelerini yarın sabah 09.00’dan itibaren mesai saatleri içinde okullarından alabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.GİRESUNGiresun'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarının yarın tatil edildiği kaydedilen açıklamada, Alucra, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacakları aktarıldı.ORDUOrdu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Ocak 2022 Cuma ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerimizdeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerimizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.TUNCELİValilikten yapılan açıklamada, kentte soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında oluşan buz sarkıtları ile okul yollarındaki buzlanmaların ulaşım üzerinde risk oluşturabileceği belirtildi.İl genelindeki tüm okulların 21 Ocak cuma günü tatil edildiği bildirilen açıklamada, öğrenciler ve velilerin karnelerini yarın veya gelecek haftalarda mesai saatleri içinde okul idaresinden alabilecekleri kaydedildi.BOLUBolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana resmi ve özel okullarda eğitime verilen aranın yarın da devam etmesi kararlaştırıldı.Vali Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 21 Ocak'ta kent genelinde okul öncesi, ilk ve ortaokul, lise, rehabilitasyon kurumları ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.GÜMÜŞHANEGümüşhane'de buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.Kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 21 Ocak Cuma tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.GAZİANTEPGaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.VANValilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.RİZERize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı aktarıldı.ADIYAMANAdıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 21 Ocak cuma günü ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.KAHRAMANMARAŞKahramanmaraş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.Kahramanmaraş'tan Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.ELAZIĞElazığ Valiliğinden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.ŞIRNAKŞırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 21 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.Açıklamada, tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.ARTVİNArtvin'de kar dolayısıyla eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.BİNGÖLBingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.MARDİNMardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime cuma günü ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.ŞANLIURFAŞanlıurfa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurmlarda, eğitim öğretimin cuma günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.MALATYAMalatya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının sürmesine bağlı olarak kara yolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanma nedeniyle sorunlar yaşanması, öğrencilerin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin tatil edilmesine karar verilmiştir.ÇANKIRIÇankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde 21 ocak Cuma günü de eğtiime ara verildi.SİİRTSiirt'te yoğun kar nedeniyle Perşembe ve Cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Buna göre 21 Ocak Cuma günü de il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretim tatil edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı, kar, tatil