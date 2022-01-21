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ABD: Mart ayında Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde en büyük NATO tatbikatı yapılacak
ABD: Mart ayında Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde en büyük NATO tatbikatı yapılacak
ABD’nin NATO Misyonu, önümüzdeki mart ayının başında ittifakın Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde Cold Response adlı en büyük tatbikatının düzenleneceğini... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:43+0300
2022-01-21T00:43+0300
türkiye
abd
nato
tatbikat
kuzey kutup dairesi
kuzey kutup
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ABD’nin NATO Misyonu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ittifakın önümüzdeki mart ayının başında Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde Cold Response adlı en büyük tatbikatını gerçekleştireceği kaydedildi.Açıklamada, “Tatbikata 28 ülkeden 35 bin asker katılacak. ABD’nin uçak gemisi USS Harry S Truman da tatbikatın bir parçası olacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Kuzey Filosu basın dairesi, Norveç'in Rusya'ya mart-nisan aylarında yaklaşık 30 NATO ülkesinin katılımıyla tatbikat yapılacağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti. Oslo'ya göre manevralara Norveç Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra ittifak ve ortaklarından yaklaşık 28 ülkeden toplam 40 bin kişi katılacak.Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin geçen ay NATO'nun Kuzey Kutbu'nu kasıtlı olarak ıslah ettiğini ve bölgedeki muharebe eğitim faaliyetlerini artırdığını, manevralarda stratejik bombardıman uçaklarının ve füzesavar savunma sistemlerinin kullanıldığını belirtmişti.Fomin ayrıca ittifakın 2020’de Rusya’nın tarafların tatbikatlarının ve diğer faaliyetlerinin yoğunluğunun azaltılmasını öngören ‘Askeri Kısıtlama Girişimini’ desteklemeyi reddettiğini de hatırlatmıştı.NATO güçleri geçen yaz ABD Hava Kuvvetleri’nin katılımıyla Arctic Challenge tatbikatını düzenlemişti, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği ise tatbikatın kışkırtıcı nitelikte olduğunu açıklamıştı.
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abd, nato, tatbikat, kuzey kutup dairesi, kuzey kutup

ABD: Mart ayında Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde en büyük NATO tatbikatı yapılacak

00:43 21.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girNATO - ABD
NATO - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik
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ABD’nin NATO Misyonu, önümüzdeki mart ayının başında ittifakın Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde Cold Response adlı en büyük tatbikatının düzenleneceğini duyurdu.
ABD’nin NATO Misyonu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ittifakın önümüzdeki mart ayının başında Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde Cold Response adlı en büyük tatbikatını gerçekleştireceği kaydedildi.
Açıklamada, “Tatbikata 28 ülkeden 35 bin asker katılacak. ABD’nin uçak gemisi USS Harry S Truman da tatbikatın bir parçası olacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya Kuzey Filosu basın dairesi, Norveç'in Rusya'ya mart-nisan aylarında yaklaşık 30 NATO ülkesinin katılımıyla tatbikat yapılacağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti. Oslo'ya göre manevralara Norveç Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra ittifak ve ortaklarından yaklaşık 28 ülkeden toplam 40 bin kişi katılacak.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin geçen ay NATO'nun Kuzey Kutbu'nu kasıtlı olarak ıslah ettiğini ve bölgedeki muharebe eğitim faaliyetlerini artırdığını, manevralarda stratejik bombardıman uçaklarının ve füzesavar savunma sistemlerinin kullanıldığını belirtmişti.
Fomin ayrıca ittifakın 2020’de Rusya’nın tarafların tatbikatlarının ve diğer faaliyetlerinin yoğunluğunun azaltılmasını öngören ‘Askeri Kısıtlama Girişimini’ desteklemeyi reddettiğini de hatırlatmıştı.
NATO güçleri geçen yaz ABD Hava Kuvvetleri’nin katılımıyla Arctic Challenge tatbikatını düzenlemişti, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği ise tatbikatın kışkırtıcı nitelikte olduğunu açıklamıştı.
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