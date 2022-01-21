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ABD uçak gemisi görev grubu, tatbikat için Akdeniz'de NATO komutasına giriyor
ABD uçak gemisi görev grubu, tatbikat için Akdeniz'de NATO komutasına giriyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun Akdeniz'deki tatbikat için NATO komutasına gireceğini duyurdu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:55+0300
2022-01-21T23:02+0300
savunma
abd
nato
jens stoltenberg
tatbikat
uçak gemisi
uss harry s. truman
akdeniz
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadan yptığı açıklamada, Amerikan uçak gemisi görev grubunun 'Neptün Taarruzu' adlı tatbikat kapsamında NATO komutasında olacağını belirtti.Bunun 'transatlantik birlikteliğinin güçlü bir işareti olduğunu' kaydeden Stoltenberg, "NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa her zaman yapacaktır" ifadelerini kullandı.Pentagon Sözcüsü John Kirby de tatbikatın pazartesi başlayacağını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini duyurdu.USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun, uzun süre önce planlanan tatbikatın göbeğinde yer alacağını açıklayan Kirby, tatbikatta NATO müttefiklerinin deniz taktik manevraları, denizaltılara karşı eğitim, uzun menzille taarruz eğitimi gibi koordineli faaliyetler yürütüleceğini kaydetti.NATO gemileri Baltık Denizi'ndeNATO'dan bugün yapılan bir başka açıklamada da NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1'in (SNMG-1) 14 Ocak'tan beri Baltık Denizi'nde bulunduğu bilgisi verildi.Görev grubunun Hollanda ve Danimarka'ya ait savaş gemilerinden oluştuğu, planlanmış konuşlandırma kapsamında müttefikler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.ABD'nin bir grup savaş gemisine, Rusya ile gerilimin artmasının ardından Avrupa ülkelerine 'güvence vermek için' Akdeniz’de kalması talimatı verildiği iddia edilmişti.ABD basınındaki haberlerde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer 5 gemiye kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'yı içeren Merkez Komuta sahasına taşınmak yerine Avrupa harekat alanında kalmasını emrettiği belirtilmişti.Pentagon'dan bir yetkili, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararını "Bu, Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli" diyerek değerlendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/lavrov-ukraynaya-saldirmayacagimizi-defalarca-soyledik-1052985743.html
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abd, nato, jens stoltenberg, tatbikat, uçak gemisi, uss harry s. truman, akdeniz

ABD uçak gemisi görev grubu, tatbikat için Akdeniz'de NATO komutasına giriyor

22:55 21.01.2022 (güncellendi: 23:02 21.01.2022)
© WikipediaUSS Harry S. Truman
USS Harry S. Truman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Wikipedia
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun Akdeniz'deki tatbikat için NATO komutasına gireceğini duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadan yptığı açıklamada, Amerikan uçak gemisi görev grubunun 'Neptün Taarruzu' adlı tatbikat kapsamında NATO komutasında olacağını belirtti.
Bunun 'transatlantik birlikteliğinin güçlü bir işareti olduğunu' kaydeden Stoltenberg, "NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa her zaman yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby de tatbikatın pazartesi başlayacağını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini duyurdu.
USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun, uzun süre önce planlanan tatbikatın göbeğinde yer alacağını açıklayan Kirby, tatbikatta NATO müttefiklerinin deniz taktik manevraları, denizaltılara karşı eğitim, uzun menzille taarruz eğitimi gibi koordineli faaliyetler yürütüleceğini kaydetti.

NATO gemileri Baltık Denizi'nde

NATO'dan bugün yapılan bir başka açıklamada da NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1'in (SNMG-1) 14 Ocak'tan beri Baltık Denizi'nde bulunduğu bilgisi verildi.
Görev grubunun Hollanda ve Danimarka'ya ait savaş gemilerinden oluştuğu, planlanmış konuşlandırma kapsamında müttefikler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
ABD'nin bir grup savaş gemisine, Rusya ile gerilimin artmasının ardından Avrupa ülkelerine 'güvence vermek için' Akdeniz’de kalması talimatı verildiği iddia edilmişti.
ABD basınındaki haberlerde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer 5 gemiye kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'yı içeren Merkez Komuta sahasına taşınmak yerine Avrupa harekat alanında kalmasını emrettiği belirtilmişti.
Pentagon'dan bir yetkili, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararını "Bu, Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli" diyerek değerlendirmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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