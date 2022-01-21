https://tr.sputniknews.com/20220121/abdde-ele-gecirilen-turkiyeye-ait-28-tarihi-eser-geri-getiriliyor-1053000308.html

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğuna teslim edildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

abd

new york

müze

tarihi eser

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda bulunan ve el konulan 28 tarihi eser yurda dönüyor.Türkevi'nde düzenlenen törende, tarihi eserler, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinden teslim alındı.Başkonsolos Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'den kaçırılan 28 tarihi eserin iade sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.Türkiye'nin son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserini vatanına kavuşturduğunu belirten Özgür, 28 tarihi eserin iadesinin ise Türkiye ve eski uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklardaki eserlerin yağmalanması, kaçırılması ve satılmasının cezasız kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.Özgür, iade edilen tarihi eserlerin Türk müzelerinde sergileneceğini bildirdi.İade edilen eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi bulunuyor.

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abd, new york, müze, tarihi eser