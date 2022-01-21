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ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor
ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor
ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğuna teslim edildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T23:10+0300
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türkiye
abd
new york
müze
tarihi eser
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda bulunan ve el konulan 28 tarihi eser yurda dönüyor.Türkevi'nde düzenlenen törende, tarihi eserler, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinden teslim alındı.Başkonsolos Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'den kaçırılan 28 tarihi eserin iade sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.Türkiye'nin son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserini vatanına kavuşturduğunu belirten Özgür, 28 tarihi eserin iadesinin ise Türkiye ve eski uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklardaki eserlerin yağmalanması, kaçırılması ve satılmasının cezasız kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.Özgür, iade edilen tarihi eserlerin Türk müzelerinde sergileneceğini bildirdi.İade edilen eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi bulunuyor.
türkiye
new york
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abd, new york, müze, tarihi eser

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor

23:10 21.01.2022 (güncellendi: 23:11 21.01.2022)
© AAABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor
ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser geri getiriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğuna teslim edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda bulunan ve el konulan 28 tarihi eser yurda dönüyor.
Türkevi'nde düzenlenen törende, tarihi eserler, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinden teslim alındı.
Başkonsolos Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'den kaçırılan 28 tarihi eserin iade sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.
Türkiye'nin son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserini vatanına kavuşturduğunu belirten Özgür, 28 tarihi eserin iadesinin ise Türkiye ve eski uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklardaki eserlerin yağmalanması, kaçırılması ve satılmasının cezasız kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.
Özgür, iade edilen tarihi eserlerin Türk müzelerinde sergileneceğini bildirdi.
İade edilen eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi bulunuyor.
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