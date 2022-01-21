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AFAD'dan buzlanma ve don uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
AFAD'dan buzlanma ve don uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
AFAD, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını bildirdi. Açıklamasında "Zorunlu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:54+0300
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uyarı
don
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.‘Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlar olacağı tahmin edilmekte’Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi:‘Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı’Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:
https://tr.sputniknews.com/20220120/kar-etkisini-surduruyor-afad-son-verileri-acikladi-1052922893.html
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afad, kar, buz, uyarı, don

AFAD'dan buzlanma ve don uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın

12:54 21.01.2022 (güncellendi: 13:05 21.01.2022)
© AAdon - kar - buzlanma
don - kar - buzlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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AFAD, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını bildirdi. Açıklamasında "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı" ifadelerine yer veren AFAD, vatandaşları buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

‘Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlar olacağı tahmin edilmekte’

Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi:
"Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir."

‘Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı’

Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:
"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli.
Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı.
Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli.
Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli.
Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli.
Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."
TAG yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Kar etkisini sürdürüyor: AFAD son durumu açıkladı
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